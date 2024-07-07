花蓮夏戀演唱會挨轟成傅崐萁秀場 縣府：傅是創辦人

第十六屆花蓮夏戀嘉年華昨壓軸邀請到熱門團體「告五人」，有網友發現，現場螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎你」，現場帶到傅崐萁畫面也很長。（記者王錦義攝）

2024/07/07 11:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕第16屆花蓮夏戀嘉年華演唱會3日登場昨邁入第四夜，壓軸邀請到熱門團體「告五人」，吸引上萬人前往參加。不過有網友發現，現場螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎你」，在團體登場前，熟悉的傅崐萁出場樂「檀島騎警」也響起，傅崐萁在現場花了5分多鐘發送螢光棒，演唱過程中還一直帶到傅崐萁畫面，網友批評「創辦人是什麼鬼？變成他個人政治秀場了嗎？」

縣府官員回應說，傅崐萁的確是夏戀嘉年華的創辦人沒有錯，在傅崐萁擔任縣長任內，2009年舉行了第一屆的夏戀演唱會，邀請知名藝人到花蓮表演，至今第16屆邁入第17年，縣府每年都有以創辦人貴賓身份邀請立委傅崐萁到場，這已經是持續好幾年的活動。

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縣議員胡仁順說，不管是誰創辦的，每年近3000萬使用的都是民脂民膏，這就像過去的官員在建設完成後喜歡掛名在上，但隨著時代變遷，已不流行這種方式一樣。照傅崐萁的作法，台東熱氣球嘉年華要做一顆創辦人黃健庭的熱氣球以茲紀念、新北耶誕城要做一棵以朱立倫與郝龍斌為名的聖誕樹、澎湖花火節主持人要在煙火最美麗的時候大喊感謝創辦人賴峰偉前縣長？

胡仁順說，沒有縣市這麼做的，大家只會希望把大型活動辦得一年比一年更好，但花蓮明顯是本末倒置。夏戀辦了17年卻一直無法成為國內音樂圈內的盛事，不如過去外縣市野台開唱、大港開唱、簡單生活節、park park carnival、台南浪人祭、海洋音樂祭等的知名度，日本則是兩大音樂節 Fuji rock跟summer sonic，很多音樂節成就很多現在很紅的樂團，花蓮夏戀除了煙火、燒錢、傅崐萁政治作秀外，留下什麼？

有在聽團的陳姓市民說，17年來夏戀演唱會前面最熱門的區域，都是留給官員跟貴賓的沙發區，其他演唱會、音樂祭前排都是留給熱情的歌迷、粉絲，沒有音樂祭會有這樣的設置保留給官員坐沙發區，就連政府出資最有名就海洋音樂祭也沒有，大概只有中國、北韓的藝文表演活動會有。

網友意見說，「自掏腰包買螢光棒就可以享受近10分鐘的電視行銷畫面？真是以小博大，不虧是炒股專家」、「創辦人是什麼意思？是音樂會的創辦人？」、「那個跑馬燈狂打」、「拿縣府的錢幫自己打廣告」、「告五人算是受害者吧，他們的名氣擺明被利用了」、「什麼都要冠上自己的名字..噁心」、「好中國...」。

縣府指出，每年暑假僅要一張火車票就能享受到的音樂盛會「2024花蓮夏戀嘉年華演唱會」昨晚邁入第四夜，壓軸登場的是數度登上花蓮舞台的文青天團「告五人」，出場便將今夜氣氛帶到最高點，以及選秀節目男團女團接力演唱，眾人隨著歌曲不斷搖擺熱舞，將現場氣氛炒熱到最高點，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁特別到場發放自掏腰包購買的螢光棒送給現場觀眾同樂。

縣府觀光處指出，夏戀已經成為全台暑假最具指標性的音樂節，總計今年夏戀嘉年華將有多達35組超強卡司參與，原訂五天的活動，加場7月8日「相信花蓮依然美好之夜」，當天將由「八三夭」、「GX」鼓鼓呂思緯和蕭秉治、「U:NUS」、「白安」、「法蘭」、「黃霆睿」、「BOOM!怪物星人」小魏、琳誼和小V共7組天王天后天團演出，不但為夏戀再添超強卡司，更代表花蓮從0403震災中走出依然安好。

第十六屆花蓮夏戀嘉年華昨壓軸邀請到熱門團體「告五人」，有網友發現，現場螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎你」，現場帶到傅崐萁畫面也很長。（記者王錦義攝）

第十六屆花蓮夏戀嘉年華昨壓軸邀請到熱門團體「告五人」，有網友發現，現場螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎你」，現場帶到傅崐萁畫面也很長。（記者王錦義攝）

第十六屆花蓮夏戀嘉年華昨壓軸邀請到熱門團體「告五人」，立委傅崐萁以創辦人身份登台。（記者王錦義攝）

第十六屆花蓮夏戀嘉年華昨壓軸邀請到熱門團體「告五人」，立委傅崐萁以創辦人身份登台。（記者王錦義攝）

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