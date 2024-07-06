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南市上半年超速、闖紅燈取締數前5名 永康「二刀流」照相桿雙入榜

台南警方統計上半年固定式超速、闖紅燈的取締件數，被喻為照相桿界「二刀流」的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」再度雙入榜，展現犀利的開單功力。（記者吳俊鋒攝）

台南警方統計上半年固定式超速、闖紅燈的取締件數，被喻為照相桿界「二刀流」的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」再度雙入榜，展現犀利的開單功力。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/06 10:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南警方統計上半年固定式超速、闖紅燈的取締件數，被喻為照相桿界「二刀流」的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」再度雙入榜，且都擠進前5，分居第2、4名，合計舉發了4038起違規，展現犀利的開單功力。

市警局交通大隊整理出今年1至6月測速照相固定桿的取締排行榜，前2季的舉發件數累加，常勝軍的玉井區「台84線40.38公里」仍然居冠，而永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口則繼續保持第2名。

高速一街為中山高永康段的側車道，也是大灣交流道重要的聯絡道路，速限50公里，雖然上、下班期間容易塞車，但在離峰時段，駕駛常因交通順暢而疏於控制油門，導致違規。

除了測速照相之外，高速一街二段與永二街245巷26弄路口的固定桿也有闖紅燈取締，首季以312件排名全市第7，但上半年合計舉發904起違規，躍升到第4。

依照統計數據，高速一街二段與永二街245巷26弄路口的闖紅燈取締，第2季多達592件，比起1至3月，幾乎是倍數成長，值得關注。

至於高速一街二段與永二街245巷26弄路口的超速取締，上半年累計3944起違規，仍排名居次，但1到3月為3031件，等於第2季僅增加約3成，照相固定桿的發揮了遏阻效果。

警方強調，高速一街沿線常有穿越國道1號的涵洞，雖設置紅綠燈，但行駛的車輛若未做好速度管理，甚至罔顧號誌亂闖，容易發生危險，因此在重要路口設置固定照相桿，強力執法。

警方表示，設置超速、闖紅燈等照相固定桿，主要是希望落實執法，達到遏阻，希望駕駛人遵守交通安全，任何時候都注意行車安全，以降低事故的發生。

台南警方統計上半年固定式超速取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）

台南警方統計上半年固定式超速取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）

台南警方統計上半年固定式闖紅燈取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）

台南警方統計上半年固定式闖紅燈取締件數，並排名前十大。（南市警察局提供）

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