高雄衣櫃折屍案再逮2嫌！凶嫌姊及1男涉協助藏屍

高雄美術館特區衣櫃藏屍案凶嫌陳男（白衣者），昨晚近11點稱身體不適，被救護車送醫。（記者許麗娟攝）

2024/07/07 09:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美術東六街某大樓昨（6）日發生衣櫃藏屍命案，死者是許男（38歲），借住在友人陳男（22歲）家，遭陳男毆打致死，屍體對折裝袋藏在衣櫃至少2天。昨天警方逮捕凶嫌陳男連夜偵辦，昨晚傳訊凶嫌姊陳女（26歲），今（7）日再逮另一名呂男（31歲），2人涉嫌協助藏屍，並發現疑似凶器的皮帶，將於今天上午10點進一步說明。

這起離奇的對折屍藏衣櫃命案，初步了解是詐騙集團的「黑吃黑」引發債務糾紛有關，凶嫌陳男與死者許男是朋友關係，2人同為詐欺車手，許男於2、3週前住進陳男家中，陳男稱約2天前持鐵棍毆打許男，未料鬧出人命，並將屍體藏在衣櫃中，不過昨天警方未找到凶器鐵棍，直到今天凌晨發現疑似是以凶器皮帶毆打凌虐許男致死。

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此外，陳男昨天被帶回偵訊時神情恍惚，對案情一直交代不清，直到晚上稍微清醒，才稱要找律師才願意做筆錄，並透露其姊協助藏屍，昨夜警方通知陳姊到案說明，陳姊一開始還否認，後被突破心防才坦承協助藏屍，另警方漏夜調查後，今早5點時許逮捕另一名涉嫌藏屍的共犯呂男，並起獲疑似兇器之證物。

這起藏屍命案之所以東窗發，據了解，陳男擔任24時看護工的母親昨天回家覺得兒子怪怪的，直說要把衣櫃丟掉，裡頭卻傳出異味，她一問之下，才得知衣櫃裡藏了一具屍體，趕緊向派出所報案。

警方趕到陳家，打開衣櫃驚見一具男性屍體，裸著上身、只著褲子，被對折裝袋藏在裡面，身體有多處遭毆打痕跡，推測死亡已有2、3天。當時陳男在家，精神恍惚，警方也發現不明白色粉末，將查驗陳男是否涉嫌吸毒，此外，陳男昨夜一度喊身體不適，被警方請來救車送醫。

高雄美術館東六街一棟大樓昨天傳出衣櫃藏屍命案。（記者許麗娟攝）

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