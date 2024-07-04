雲林縣議長黃凱涉收受綠能廠商賄賂 地方錯愕

雲林縣議長黃凱。（資料照，記者黃淑莉攝）

2024/07/04 18:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕無黨籍雲林縣議會議長黃凱傳出涉嫌收受綠能廠商賄賂，被新北地檢署約談，案件下午經媒體報導曝光，多位議員及地方人士得知感到錯愕，議論紛紛。

新北地檢署今（4日）一早兵分多路搜索議會、雲林縣府、黃凱住處等地方，約談包括黃凱、縣府建設處長及3名綠能承辦、綠能廠商等人。

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據指出，新北地檢署今日一早只知會雲林地檢署要到雲林查案，但沒有透露案件內容，調查人員一早即到雲林縣議會、雲林縣府建設處搜索，帶走相關資料，包括黃凱、建設處長及綠能3名承辦都被約談，陸續搭車北上。

議會及議長住處、辦公室被搜索，多位議員都是下午接到媒體查證電話才得知，大家反應都是錯愕、嚇一跳，也不清楚相關內容。

雲林縣長張麗善人在日本回應表示，尊重檢調機關的調查職權，相關案件現已處於偵查程序之中，不便評論，她已責成雲林縣政府相關局處人員均需配合司法調查，也希望司法機關能透過公正嚴謹之司法程序，盡速釐清事實。

黃凱連任4屆議員，本屆國民黨籍議長沈宗隆因涉綠能收賄案辭去議長職務，議會在去年10月29日辦理補選，黃凱獲國民黨、無黨籍32席議員支持順利當選。

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