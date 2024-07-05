陳亭妃堅持選民進黨中常委 正國會決議開鍘除名

陳亭妃表示，若因她堅持選中常委而必須被切割「那我也是沒有辦法」。（資料照）

2024/07/05 15:24

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被正國會除名 陳亭妃稱「民意最大」：續往中常委目標努力

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨本月21日全代會將改選最高權力核心中常、執、評委，隸屬正國會的立委陳亭妃未配合派系運作，自行登記參選中執委。正國會決策委員會今（5）日開會，決議予以除名；同樣違紀登記參選的台中市議員何文海、台北市議員陳怡君，同樣也被除名。

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正國會今中午再度召開會議，討論陳亭妃的去留，外交部長林佳龍、民進黨秘書長林右昌皆請假未出席。

正國會會後發聲明表示，7月21日民進黨全國黨員代表大會召開在即，正國會決策委員會議今針對成員未依團隊決策，自行分配與登記參選中央執行委員暨中央評議委員，違反本會重大決議，予以除名。說明如下：

第一，黨職改選在即，為求認同組織運作之成員團結合作，正國會於6月3日召開擴大決策會議，決議團隊共同推派代表進行登記。

第二，值中執委與中評委選舉登記之際，團隊成員何文海及陳怡君未依循決策會議推派候選人之決議逕行登記參選，已違6月3日擴大決策會議之決議事項。

第三，基於團結合作之立場，組織於6月28日再度召開決策委員會，決議若上述成員及陳亭妃有意回歸團隊運作，應於7月5日決策會議前，將全代名單提交決策會議，以配合組織配票。

第四，今日會議中，違反正國會決策會議之成員仍未能改變立場，基於組織成員應有認同團隊決策、承擔會員權利與義務之責任，今（5日）依6月28日決議，針對三名成員違紀情事，作成除名處分之決議。

陳亭妃在結論出爐前先行離場並受訪，她說，自己的態度很清楚，從過去到現在都是堅持要選中常委，因為正國會原本就有兩席的空間（中常委），一席是現任中常委陳茂松，還有第二席，故她一直都表態要選中常委。

陳亭妃說，若因她堅持選中常委而必須被切割「那我也是沒有辦法」，但她依舊堅持要選中常委，她從游系一直到正國會已有17年，過去為地方經營，也因為經營而得罪很多人，以她的全國黨代表票數當選中執委一定沒有問題，只是希望有更多資源，可以當選中常委。

隸屬正國會的現任中常委陳茂松。（記者陳政宇攝）

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