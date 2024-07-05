被正國會除名 陳亭妃稱「民意最大」：續往中常委目標努力

陳亭妃表示，她堅持選中常委是希望能夠多參與黨務工作，協助民進黨主席賴清德推動國家發展的未來大計。（資料照）

2024/07/05 16:23

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陳亭妃堅持選民進黨中常委 正國會決議開鍘除名

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨權力核心即將改選，隸屬正國會立委陳亭妃未配合派系運作、堅持登記角逐中常委，今（5）日遭正國會決議除名。對此，陳亭妃表示，她堅持選中常委，是希望能夠多參與黨務工作，協助民進黨主席賴清德推動國家發展的未來大計，「堅信民意最大，會繼續往中常委的目標努力」。

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民進黨7月21日將召開全代會，改選中常委、中執委、中評委，將牽動2026縣市首長大選提名，引發各派系角力。布局台南市長選舉提名的陳亭妃，日前自行帶人馬登記參選中執委，未依循正國會決策會議推派候選人決議。

對於被除名，陳亭妃今在會後表示，正國會的宗旨是實現台灣成為正常國家，不論現在、過去、未來，她都會堅持這樣的理念，這17年來也為了正國會一直朝著這個目標進行，從來沒有離開過正國會這個大家庭。

陳亭妃說，她堅持選中常委，也是希望能夠多參與黨務工作，協助賴清德推動國家發展的未來大計；不知道曾幾何時，這兩樣變成衝突。

陳亭妃直言，更何況正國會本來就有兩席中常委的空間，大家一直以來都是一起把正國會的餅做大，且正國會曾經有過7席中執委，再加上正國會目前只有確定1席中常委的名單，她希望爭取正國會第2席中常委的機會，「我的想法就這麼簡單」。

陳亭妃也強調，她要謝謝大家的關心，這幾天媒體ㄧ直揣測報導，大家都很關心，她堅信民意最大，也會繼續往中常委的目標努力，還有很多使命要共同去完成，「民進黨加油！台灣加油！現在國會的亂象，我們更應該團結在一起，因為我們要繼續為台灣共同努力」。

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