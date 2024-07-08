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15人入境中國遭拘留審判、51人遭盤查 國安局：案例有增加趨勢

國安局長蔡明彥今日在立法院外交國防委員會表示，從去年至今，國人進入中港澳地區，有15名遭到拘留、審判，有51位在入境過程中，遭到中共留置詢查，案例有增加趨勢。（記者陳鈺馥攝）

國安局長蔡明彥今日在立法院外交國防委員會表示，從去年至今，國人進入中港澳地區，有15名遭到拘留、審判，有51位在入境過程中，遭到中共留置詢查，案例有增加趨勢。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/08 12:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾赴中國常遭盤查、留置或非法扣押，國安局長蔡明彥今日在立法院外交國防委員會表示，從去年至今，國人進入中港澳地區，有15名遭到拘留、審判，有51位在入境過程中，遭到中共留置詢查，案例有增加趨勢。

民進黨立委陳冠廷質詢問及，中共國安法令上路後，國人前往中國旅遊是否會有危險？蔡明彥指出，中共去年7月制定「反間諜法」、今年又有「保守國家秘密法」，確應警示國人赴中經商、旅遊的風險。

蔡明彥強調，從去年至今，國人進入中港澳地區，有15名遭到拘留、審判，有51位在入境過程中，遭到中共留置詢查，案例有增加趨勢。該局尊重陸委會將燈號提升為「橙色」，國際上也有調升旅遊警示，這是國際社會普遍關注的議題。

陳冠廷提及，最近三軍總醫院不明原因網路故障，實際原因為何？蔡明彥回應，該案第一時間進行通報，已排除外力系統侵害的可能性，可能是內部系統，不過仍會繼續查察實際原因。

民進黨立委王定宇質詢也問，中共法律模糊，說你違法就是違法，國安單位有無研究過，中共盤查國人是否針對特定群體？

蔡明彥表示，國人到對岸過程中，有些會被中共列為高風險族群。比如曾在政府部門服務過，特別是國安或軍情系統，或曾參與公民團體活動，對中國自由、民主有過批判也會被列入高風險族群，或在高科技產業任職涉及機敏科技也會被留置詢問。

王定宇進一步說，有一貫道信徒過去宣教就被關押，還有一名青海無上師的信徒，只是帶著素食推廣手冊也被關，他根本不知道是高風險族群，目前這兩個人回來了嗎？

蔡明彥回應，還沒有！中國會以國安法制羅織一些罪名。陸委會副主委梁文傑則說，在中共「刑法」中，這是用惠道門擾亂社會秩序來處罰，所謂「惠道門」是視為邪教。

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