內閣團隊沒有鄭文燦 游淑慧解讀：賴清德是個狠人

國民黨台北市議員游淑慧觀察總統賴清德對此案定調，指出賴能一舉數得、是個狠人。（資料照）

2024/07/07 14:31

〔記者詹湘淇／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，桃園地院裁定500萬元交保，總統賴清德昨定調「不分黨派，不問何人；肅貪是目前重要工作」。國民黨台北市議員游淑慧解讀，當初內閣團隊不見鄭文燦，不是因為不用，是不敢用，而賴清德對此案的定調不僅能樹立自身威望，還能順便打擊不順眼的政敵，一舉數得，「只能說賴清德是個狠人。」

總統賴清德昨受訪時針對鄭文燦案回應，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待。

請繼續往下閱讀...

游淑慧表示，內閣團隊不見鄭文燦，不是因為不用，而是不敢用，土地變更、容積給予都是縣市首長手中掌握的龐大利益，在高房價時代，最好的打房方式就是先把關土地正義，希望桃市府配合檢調徹查這起數千億的土地變更案。

游淑慧也分析賴清德對鄭文燦案的定調，所謂「不分黨派，不問何人」，意指鄭文燦照辦，不聽話都辦，辦完鄭文燦，不分黨派、不聽話的都會被辦；所謂「肅貪是目前重要工作」，等同定調鄭文燦案就是貪，辦鄭文燦就是在肅貪，只能說賴清德是個狠人。

「賴清德上任47天，為什麼就拿自己黨的要角開刀？」游淑慧說，對賴清德而言，打貪第一刀選擇鄭文燦的好處可多，側翼會首先發動賴清德不問親疏、大義滅親的美名，尤其鄭文燦在2028年可能與賴清德交手，可提前解決未來的心頭之患，並以滅親開啟未來政治整肅的好戲，「過去阿燦長年累積下來的龐大的人脈金流，樹倒猢猻散瓦解後，誰能接收？大家說呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法