藍白推罷免附身分證影本 民團怒吼：舊石器時代的爛方法

國民黨、民眾黨推動修正「公職人員選舉罷免法」，要求罷免連署須附身分證正反面影本。台灣公民陣線等民間團體今（8）日共同舉行記者會，批評這是「舊石器時代的爛方法」，此舉恐讓民眾個資外流給詐騙集團。（記者謝君臨攝）

2024/07/08 12:46

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨、民眾黨推動修正「公職人員選舉罷免法」，要求罷免連署須附身分證正反面影本。台灣公民陣線等民間團體今（8）日共同舉行記者會，批評這是「舊石器時代的爛方法」，此舉恐讓民眾個資外流給詐騙集團，經查詢司法判決系統，有逾2萬筆判決是以身分證影本為之，藍白「左手打詐，右手助長詐騙，豈非自相矛盾？」

台灣公民陣線執委賴中強、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨秘書長吳欣岱等民團代表，上午齊聚立院群賢樓外舉行記者會，指上週上千群眾聚集立院抗議國民黨提案調高罷免門檻，不料國民黨卻視人民意見如糞土！

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台灣公民陣線執委賴中強強調，罷免連署須影印身分證，就是刁難罷免、助長詐騙。他說，經檢索查詢司法院判決書系統的刑事案件，其中共同出現「詐欺」與「身分證影本」的判決筆數就高達2萬1079筆；藍白還要強推與人民身家財產為敵、助長詐欺的提案？

他說，2019年行政院曾提案要求公投連署要附身分證影本，當年立院法制局評估報告就指出「提案人須附上聯絡電話、身分證正反面影本，但實益有限，卻增加個資外洩之虞」、「這些資料在傳送過程中，難保不會外洩，因此也可能讓有心提案者裹足不前，而有阻礙公民投票之弊。」最後立院並沒有通過這項提案。

賴中強重申，要加強查核防堵冒名連署的方法很多，美國是把連署名單公布，台灣公民陣線則主張，由戶政事務所建檔後開放本人查詢是否遭冒名，「藍白提案要求『罷免連署須附身分證影本』根本是舊石器時代的爛方法。」

他也批評，內政委員會無黨籍召委高金素梅以原住民投票權益包裝排案，是暗渡陳倉，要修的話應連「總統副總統選舉罷免法」一起修。

王婉諭批評，看到這一屆國會荒腔走板、違法亂紀，讓大家嘆息無法接受，召委有排案權力，但須具有目的性、正當性及其脈絡。上週內政委員會號稱要處理原民投票權益保障的修法，國民黨卻插隊把提高罷免門檻一起放入；對於民團發起抗議，國民黨也沒有傾聽民意，依舊把高度爭議的草案放在一起。

王婉諭認為，國民黨這樣子排案，有3個不應該，包括：不應該把原民投票權益辦法和高度爭議的罷免門檻等議題放在一起，犧牲原民權益；不該破壞召委排案權力、踐踏專業；想提高罷免門檻就好好排案討論，不要遮掩不敢面對民意檢驗。時力反對任何形式提高罷免門檻，希望大家一起捍衛罷免權和公民權。

吳欣岱則強調，藍白兩黨正透過不同手段來沒收人民罷免權，國民黨用提高人數門檻的方式，民眾黨用提高程序門檻的方式。兩黨同樣惡劣，同樣沒有尊重公民表達意見的權利。

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