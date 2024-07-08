台灣觀光協會會長葉菊蘭卸任 簡余晏接任

台灣觀光協會新任會長由秘書長簡余晏接任。圖為簡余晏去年5月出席「入侵編輯臺」新書分享座談會。（資料照）

2024/07/08 17:30

首次上稿：14:12

更新時間：17:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕葉菊蘭6月30日卸任台灣觀光協會會長，台灣觀光協會今（8日）召開董事會，決議由秘書長簡余晏接任會長，葉菊蘭任榮譽會長，並於官網將兩人頭銜更名。

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台灣觀光協會將邁入第68年，以促進台灣觀光產業發展為目的，多年來協助觀光署於國際推廣行銷台灣，也是業界與政府溝通的橋樑。

觀協今天上午召開第26屆董事會第一次會議，全體董事一致通過推選簡余晏擔任會長，並推選交通部觀光署署長周永暉續任名譽董事，前會長葉菊蘭擔任榮譽會長。

簡余晏表示，感謝葉菊蘭及所有董事的支持，未來將與協會所有夥伴全力以赴，為業者、觀光署及台灣觀光品牌盡心盡力。葉菊蘭則感謝歷任會長、董事、觀光業界和協會捐贈單位，以及觀光署的信任及支持，肯定簡余晏專業能力，能帶領協會年輕、有活力的團隊展現新風貌。

57歲簡余晏是媒體記者出身，曾分別以台灣團結聯盟、民進黨籍身分，當選兩屆台北市議員，2014年在柯文哲首次競選台北市長時，擔任其發言人，打贏選戰之後，進台北市政府任觀光傳播局局長，2018年請辭，在觀協擔任秘書長已2年多。

葉菊蘭曾任總統府秘書長、行政院副院長、客委會主委、交通部部長，2017年因時任台灣觀光協會會長賴瑟珍辭去職務，而接掌台灣觀光協會會長，在完成賴的剩餘任期之後，繼續任職2屆、6年，今年6月30日屆滿卸任。

業界怎麼看新任會長？台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏表示，簡余晏在歷任會長裡年紀最輕，加上是媒體人出身，相信她在台灣觀光推廣方面，可以走出不一樣的世代。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，葉菊蘭任內最大功績，就是引進米其林評鑑，有效果也很有感；簡余晏年輕有衝勁，相信能帶來新氣象和新作為，不過政治輩分確實較弱，需加倍努力。

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