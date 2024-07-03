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首頁　>　社會

從「淘寶」進貨逾千瓶禽流感疫苗轉售 雲林男子被起訴

雲林地檢署在嘉義縣物流公司營業所扣得1119瓶非法輸入的禽流感疫苗。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署在嘉義縣物流公司營業所扣得1119瓶非法輸入的禽流感疫苗。（圖由雲林地檢署提供）

2024/07/03 10:20

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署日前指揮海巡署彰化查緝隊，偵辦42歲雲林李男從中國違法輸入禽流感疫苗，在嘉義縣某物流公司營業所扣得1119瓶250毫升的禽流感疫苗，本案上月25日偵查終結，將李依違反動物用藥品管理法起訴。

台灣目前防疫政策尚禁止對禽隻施打禽流感疫苗及水禽小病毒抗體疫苗，不過近年來常有不肖人士看中商機，趁機偷渡禽流感疫苗販賣。李男今年2月初從「淘寶網」下單每瓶550元的禽流感疫苗進口，隨後再轉售給畜牧業者施打。

李男2月28日至3月13日，從中國下單進貨濃縮禽流感疫苗及水禽小病毒抗體疫苗10瓶裝共343箱，以集貨空運方式運送，再轉送至物流公司嘉義營業所，隨後轉讓8箱給吳、楊姓男子。

經蒐證完備後，雲檢3月14日持搜索票，聯合農業部動植物防疫檢疫署、嘉義縣家畜疾病防治所及雲林縣動植物防疫所等單位進行搜索，在嘉義某物流公司營業所，扣得禽流感疫苗250毫升裝，共1119瓶。

地檢署表示，上月25日本案終結，將李依違反動物用藥品管理法第33條第1項輸入動物用禁藥、第35條第1項轉讓動物用禁藥罪嫌起訴，依法分別可處1年以上7年以下、6月以上5年以下有期徒刑。

雲林地檢署日前偵辦42歲李男從中國電商平台違法輸入禽流感疫苗，上月底偵查終結提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

雲林地檢署日前偵辦42歲李男從中國電商平台違法輸入禽流感疫苗，上月底偵查終結提起公訴。（圖由雲林地檢署提供）

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