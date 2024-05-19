中國青海爆野禽禽流感 家禽暫無「疫」狀

美國和中國相繼爆發H5N1禽流感疫情，但美國衛生當局強調，病毒目前並未在人群之間傳播。（路透檔案照）

2024/05/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國各地爆發牛群感染H5N1禽流感，中國青海省也發生逾兩百例野禽確診禽流感病例，引發是否人傳人疑慮。不過，美國當局強調，目前「沒有證據」顯示H5N1禽流感在人群中傳播。

中國農業農村部十八日公告，動物疾病預防控制中心通報，國家禽流感參考實驗室已確認，青海省海北藏族自治州剛察縣和海南藏族自治州共和縣發生野禽H5亞型高致病性禽流感疫情，目前有二七五隻野禽發病死亡，包括漁鷗和其他野生鳥類。當地立即按照指示進行處置，並對周邊家禽進行查驗，目前未發現家禽異常情況。中國傳出禽流感疫情之際，中國反腐監管機構十八日宣布，農業農村部部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

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自三月底以來，H5N1禽流感在美國至少九個州的乳牛牧場爆發，且牛奶樣本中也發現病毒顆粒，引發對於是否會傳播給人類的擔憂，但目前尚無通報這類病例。

美H5N1疫情 並無人傳人

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，沒有確鑿證據表明H5N1正在人類之間傳播。美國確認有兩人染疫，首例發生在二○二二年，第二例則在今年四月，是因為接觸乳牛而被傳染。

專家指出，二○二二年以來，H5N1病毒傳播速度特別快，而牛、狐狸、熊及馴養的水貂、貓和狗的疫情表明，每次傳染給哺乳類動物，都給了病毒適應及在動物物種間傳播的機會。

在法國等某些國家，為家禽接種H5N1疫苗很普遍，且目前已有幾種疫苗被批准用於人類，某些政府更已儲備各種疫苗，一旦人類族群爆發H5N1感染，就可快速投入生產。專家說，多年來，醫藥界一直認為禽流感可能是下一次大流行的病毒，與COVID-19相較，人類在應對潛在的H5N1大流行上做了更充足的準備。

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