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萬安演習13:30登場 北部7縣市將進行人車管制

萬安演習下午1點半登場，北部7縣市將進行人車管制。（資料照）

萬安演習下午1點半登場，北部7縣市將進行人車管制。（資料照）

2024/07/23 09:32

「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息

〔記者王冠仁／台北報導〕今年度北部地區軍民聯合防空（萬安47號）演習，將於今天下午1時30分至2時登場，屆時將進行人車管制。此次演習也會透過「空中威脅告警系統」，發送手機告警訊息，發送內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣○○地區，請就近避難」。演習時行人、駕駛都要配合員警或民防人員引導，未配合者可依法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

警方民防管制中心指出，今天北部地區進行的萬安演習，範圍包含台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、竹市、竹縣共7縣市同步實施，屆時將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、疏散避難、交通及其他必要管制。

警方強調，演習目的在於落實全民國防教育及深化全民防空意識，藉由萬安演習防空演練，降低空襲損害。因此，下午演習時，相關防空疏散避難設施都會配合開放；行駛中的車輛須立即靠邊停車，駕駛、車上人員都要下車，行人也須配合引導，到就近的防空避難設施實施避難。

演習時，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高（快）速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛。其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送親友與下交流道車輛，仍須實施防空疏散避難。

警方提醒，民眾可用手機下載「警政服務APP」，點選「防空疏散避難專區」，即可導航前往鄰近避難處所。另警報發放同時透過「空中威脅告警系統」，發送手機告警訊息，發送內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣○○地區，請就近避難」，民眾只要開啟定位功能，點選簡訊連結，即可找到所在地的防空避難設施地點。

警方呼籲，演習期間，團體或民眾若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，得引用民防法第25條處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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