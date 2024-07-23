中颱凱米襲台！交通及活動異動、景區關閉一次看（不斷更新）

中颱「凱米」進逼台灣，暴風圈持續擴大。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/23 10:52

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「凱米」進逼台灣，暴風圈持續擴大，中央氣象署已於23日上午發布海上颱風警報，預估24日至25日影響最為劇烈。本報整理全台各地活動取消或延期、交通停航異動、景點關閉等資訊，供讀者參考。

●活動取消或延後

《凱米海警發布 花蓮七星潭疊石藝術節、紅面鴨FUN暑假暫停》紅面鴨活動將從23日中午12點起暫停開放，預計暫停至24日。

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《凱米颱風來襲！大稻埕夏日節明起暫停活動 7/24煙火秀取消》「2024大稻埕夏日節」自7月23日起暫停現場各項活動，恢復時間將另行公告。

《7/24-26熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭取消 鹿野高台光雕音樂會延期》台東24日至26日熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭活動均取消，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

●交通

《凱米來襲！國內航線取消4架次 船舶停航23航次》航空國內航線23日取消4架次，船舶國內停航5航線19航次、兩岸2航線4航次停航，共計23航次停航。

《新北高灘地停車場只出不進 學校、紅黃線16:00開放停車》新北市23日下午4點起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路、堤內外越堤道）紅黃線及207所學校停車，路邊車格暫停收費。

《凱米颱風來勢洶洶 阿里山林鐵7/23起陸續預警性停駛》23日10點嘉義站開往阿里山站的阿里山號5車次預警性停駛，24日、25日林鐵本線以及阿里山國家森林遊樂區內支線停駛。

《颱風來襲！鐵公路上緊發條 6路段列首波警戒》北橫公路等6路段22日被列為警戒路段，包括台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路）。

《凱米颱風來襲！蘭嶼23至25日停航 布袋-澎湖客輪24、25日取消》綠島7月23日、24日停航；蘭嶼23至25日停航；小琉球航線及布袋馬公航線24日、25日停航；高雄馬公航線24至26日停航。

《凱米颱風風力未至 布澎藍色公路7/24、7/25停航》布澎藍色公路24、25日將全日停航。

《凱米颱風逼近 台馬海上交通明天晚上停航》台馬海上交通23日起停航，預估27日復航，連續停航4天。

《颱風凱米來勢洶 東港、琉球線24、25日停駛》東港往琉球的交通船航行公司宣布24日、25日皆停駛。

●景點

《台東森林遊樂區、步道及林道下午1點起封閉 山屋全額退費》林保署台東分署轄管森林育樂場域及林道23日下午1時起預警性封閉。

《凱米颱風來襲 內洞、滿月圓、東眼山...等森林遊樂區7/24起休園》內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區24日起預警性休園；烏來台車預警性停駛，自然步道一併暫停開放。

《凱米颱風來勢洶洶 宜蘭龜山島7/23-7/26封島4天》宜蘭龜山島23日到26日封島。

《凱米逼近！ 能高越嶺西段、天池山莊、奧萬大7/23下午起休園》太平山國家森林遊樂區23日下午2點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

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