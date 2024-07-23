凱米來襲！雄獅取消7/24、25國內團 郵輪異動送消費金

受到凱米颱風影響，雄獅旅遊23日宣布，7月24日、25日出發國內團體行程全數取消。（資料照，雄獅提供）

2024/07/23 16:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕受到凱米颱風影響，雄獅旅遊今（23）日宣布，明後兩天（7月24日、25日）出發的國內團體行程全數取消，旅客可全額退費，若轉團或改期，將提供每人最高500元優惠；挪威郵輪奮進號22日出發班次，從停靠日本改為香港，歌詩達郵輪莎倫娜號則提前於24日返抵高雄港，將提供旅客數千元的船上消費金。

考量天氣影響旅客安全和權益，雄獅旅遊說明，7月24日到25日出發的國內團體行程全數取消，旅客可全額退費不收手續費，若旅客有轉團、改期需求，將提供每人最高500元優惠。

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雄獅旅遊說，接到挪威郵輪公司通知，原訂於7月22日出發之挪威郵輪奮進號「高雄－宮古島－那霸－高雄5日航程」，調整為「高雄－香港－高雄5日航程」，雄獅旅遊已於第一時間通知該趟次旅客，同步於官網、App、臉書社群等平台公告。

針對受影響旅客，若選擇如期參加者，雄獅旅遊將提供每艙房200美元（折合約新台幣6565元）船上消費金，或可選擇其他日期出發之奮進號趟次，並享艙房費9折優惠；若不同意變更航程，可取消並全額退費，但須以艙房為單位辦理。

歌詩達郵輪莎倫娜號將提前於24日返抵高雄港，並安排高雄港到左營高鐵站、台中朝馬轉運站、台北火車站、基隆火車站的免費接駁服務；針對受影響旅客，將提供100美元（約新台幣3282元）船上消費金及退還一日團費。

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