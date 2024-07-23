野柳地質公園今午起休園 基隆嶼明起封島3天 北寧路崩塌處噴漿

基隆市大武崙沙灘已經封閉。（產業發展處提供）

2024/07/23 14:41

〔記者盧賢秀／基隆-新北報導〕受「凱米」颱風影響，新北市野柳地質公園今天中午起休園。基隆嶼周邊風浪有安全之虞，明天起封島3天；另外潮境公園和大武崙山沙灘都已拉起封鎖線封閉。

此外，基隆市北寧路潮境公園入口處在今年6月3日大規模崩坍，公路局北區養護工程分局基隆工務段，已完成清理工作，今天在崩坍坡面噴漿，讓受損坡面多一層固定，預計下午前會完成第一層的噴漿工作。

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凱米颱風朝東北角而來，目前已經發布海上颱風警報，部分地區已發布陸上颱風警報，基隆沿海風浪逐漸大，市政府已公告基隆嶼從24日起26日封島3天，今天船家也自主性停航。

基隆工務段今天上午就出動吊臂，在北寧路潮境公園入口、6月發生大規模崩坍的山坡進行噴漿作業，從坡頂開始噴凝土護坡，並設截水溝，防止大雨引發坡面土石滑落，今天就會完成第一層噴漿。後續將進行岩栓及格樑護坡、防落石柵及擋土牆，進一步加固、穩定坡邊結構。

環境保護局指出，清潔隊從7月起就針對易淹水路段加強清溝作業，包含中正路至義二路一帶、廟口、崁仔頂等區域，出動超過300人次。除清除水溝內之淤泥外，也針對側排及水溝蓋卡住的石頭、樹枝及落葉清理乾淨，保持水流的通暢，目前已完成超過40條主要幹道清整，避免因水溝阻塞造成的淹水。

基隆市北寧路潮境公園入口山坡6月大規模崩坍，公路局北區養護工程分局基隆工務段人員今天進行邊坡噴漿，保護坡面。（記者盧賢秀攝）

基隆市北寧路潮境公園入口山坡6月大規模崩坍，公路局北區養護工程分局基隆工務段人員今天進行邊坡噴漿，保護坡面。（記者盧賢秀攝）

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