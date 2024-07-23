凱米颱風亂船班 週三15航線、145航次停航

凱米颱風來襲，明天（24日）預估有15航線、145航次停航。圖為台馬之星。（記者俞肇福攝）

2024/07/23 18:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風來襲，台灣附近海域海象不佳。交通部航港局今晚（23日）統計，今天共7航線、24航次停航，明天（24日，週三）預估有15航線、145航次停航。航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

航港局統計，今天有24航次停航，「基隆-馬祖」開航1航次，停航1航次；「北竿白沙-福州黃岐」開航2航次，停航2航次；「馬祖福澳-福州琅岐」開航2航次，停航2航次；「富岡-綠島」8航次全部停航；「富岡-蘭嶼」6航次全部停航；「後壁湖-蘭嶼」4航次全部停航；「綠島-蘭嶼」1航次全部停航。

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航港局預估，明天有15航線全部停航，「高雄-馬公」1航次、「布袋-馬公」10航次、「台南將軍-澎湖東吉」2航次、「東港-小琉球」52航次、「鹽埔-小琉球」14航次、「金門-石井」2航次、「富岡-綠島」8航次、「富岡-蘭嶼」4航次、「後壁湖-蘭嶼」4航次、「基隆-馬祖」預估1航次、「北竿白沙-福州黃岐」4航次、「馬祖福澳-福州琅岐」4航次、「南竿-莒光」6航次、「南竿-北竿」30航次、「南竿-東引」3航次。

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