新北部分學校、紅黃線16:00開放停車

永和區永貞路（仁愛路至中山路一段之間）周邊停車情形。（記者董冠怡攝）

2024/07/23 10:17

〔記者董冠怡／新北報導〕凱米颱風來勢洶洶，新北市交通局今（23）日宣布，配合市內高灘地停車場「只出不進」，下午4點起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路、堤內外越堤道）紅黃線及207所學校停車，路邊車格暫停收費；紅黃線恢復管制時間另行通知。

交通局強調，路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均「禁止停車」。

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交通局提醒，全市共有逾60處水門周邊部分紅黃線開放停車，另外207所學校清單及可停放數輛，詳細資訊可上市府網站下載「境內颱風期間可供停車之學校一覽表」，或查詢詳細路段起、迄點。以上路段「禁止併排」停車，不得妨礙救災車輛通行，停車時務必留下聯絡電話，以防萬一需要聯繫。

水門周邊部分紅黃線開放停車路段

【新店溪流域】

新店區：寶元路一段、忠孝大鵬堤外便道（環河路至鳴遠橋）、環河路（往碧潭方向）、中興路一段。

永和區：環河東路、仁愛路、永平路、保生路、永貞路、保安路、環河西路一段、文化路、保福路二段、信義路、中興街、國光路、永利路、永亨路、國中路、民權路、民生路、中山路一段、中正路、保平路、成功路二段。

中和區：中山路二段、安樂路、安平路、中安街、宜安路、成功路二段、成功路、中山路二段355巷、大馥街、大洋街。

中和、板橋區：環河西路、光環路一、二段、光中路、環中路。

板橋區：雙十路、三民路、萬板路、中山路二段。

土城區：永寧路、亞洲路、員安路、大安路。

【大漢溪流域】

板橋區：合宜路、合宜一路、大觀路二段、合安一路。

新莊區：新崑路、中環路一段。

樹林區：大安路、俊英街、樹新路。

【淡水河流域】

三重區：環河北路、環河南路（蘆洲區復興路至成功路中興橋下）、水漾路一、二段、疏洪西路、環漢路一段、捷運路。

蘆洲區：環堤大道。

五股／新莊區：水漾路三段、五工一路。

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