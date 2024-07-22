颱風來襲！鐵公路上緊發條 6路段列首波警戒

凱米颱風接近台灣，交通部長李孟諺22日指示公路局做好防災整備。（記者蔡昀容攝）

2024/07/22 17:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風來襲，交通部公路局將北橫公路等6路段列為首波警戒路段，航港局也協調船舶，於鐵公路中斷時協助疏運。部長李孟諺今（22日）視察公路局應變中心表示，西部預估會有較大雨勢，除請相關單位做好準備，花蓮先前的災害路段，今也匯完成14組監視器增設，監看土石流或異物入侵。

公路局今於應變中心報告防災整備情形，公路局總工程司陳進發說，降雨顯著期間預估是7月24日、25日，要嚴防中部以北山區降超大豪雨，西部沿海慎防海水倒灌，已請廠商備妥抽水機並待命，施工中工地如玉里大橋等，也加固圍籬、撤離機具等。

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公路局指出，首波警戒路段包含台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路）等，實際作為依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

公路局副局長林聰利說，已與航港局協調好相關的船舶，若鐵公路中斷時，提供支援和疏運。

李孟諺說，過去發生災害地區，例如地震後的中橫、蘇花公路、花蓮鐵路沿線，發生山崩的基隆台2線，及去年颱風致災地區南投地區與高雄荖濃溪，各分局已做好萬全準備。

按照目前氣象預報資料，李孟諺表示，颱風登陸後，西部可能是迎風面，將有較大降雨，颱風期間的平地累積雨量可能達500毫米以上，也是重點留意地區。

東部鐵路方面，李孟諺說，宜花東已備好200多座監視器，並與AI連動，偵測土石流或異物入侵；花蓮先前的災害路段，有23組監視器，今天會完成新增的14組，總共37組，都有人工24小時監看，其中有部分具備AI告警功能。

因應凱米颱風來襲，公路局22日報告防災整備情形。（記者蔡昀容攝）

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