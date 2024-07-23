蘇花「和仁到崇德段」21:00封路 不排除明晨全線封閉

崇德到錦文橋舊台9線今天下午已經預警封閉，公路局下午也宣布，蘇花和仁到大清水晚上9點起預警封路。（秀林鄉公所提供）

2024/07/23 19:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央氣象署今天發布凱米颱風海上陸上警報，花蓮平地雨量上看400毫米，擔心地震後土石鬆軟、邊坡相對脆弱，公路局東區養護工程分局下午宣布，今晚9點起封閉蘇花公路台九線和仁到崇德段（155K~167K），車輛只出不進，晚間10點禁止進入，明天清晨不排除蘇花路廊全線封閉。

從中央氣象署針對凱米颱風的最新風雨預報，北花蓮秀林鄉平地總雨量從250毫米到400毫米，山區總雨量更可能來到500毫米到800毫米，影響台灣最劇烈的時間為23日晚間至25日。

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公路局指出，自從0403地震後，蘇花路廊台9線、台9丁線第一次碰到颱風侵襲，預報雨量也是這3個月來最高，評估山區道路上方山坡有致災風險，今天晚間9點開始，蘇花公路台9線花蓮和仁崇德路段（155K~167K）實施預警性封閉道路、車輛「只出不進」，晚上10點過後封閉，禁止車輛出入。

此外，今天入夜後將視風雨狀況，不排除新增預警封閉蘇花路廊台9線東澳到南澳、大清水，台9丁線蘇澳~東澳、武塔~漢本等路段，或視颱風影響程度，明天（24日）清晨全線封閉蘇澳到崇德路段，路況及封路資訊將另行公告。

明天起，宜蘭花蓮山區路段包括台8線中橫大禹嶺至太魯閣路段、台11線及沿海地區、台11甲線光豐公路4K~16K、台7線北橫棲蘭至明池路段，台7甲線中橫宜蘭支線棲蘭至思源埡口路段、台9線北宜公路石牌到二城路段都將視風雨狀況封閉。

公路單位呼籲用路人，颱風豪雨期間避免進入山區道路，請持續注意道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施，避免受困滯留山上，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人多利用公路局智慧化省道即時路況系統、收聽路況廣播道路通阻訊息。

太魯閣口錦文橋往北的路口大片山壁崩塌，至今尚裸露一片！鄉公所宣布往富世村12鄰的舊台9線部分路段，已宣布預警封閉。（秀林鄉公所提供）

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