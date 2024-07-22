拜登退選還不是最糟 中俄趁美國政局混亂改變秩序才可怕

美國總統拜登21日宣布放棄連任，並推薦副總統賀錦麗接棒。《日經》分析，如果在賀錦麗的領導下，民主黨無法團結起來，美國的混亂可能會蔓延到全世界，給中國、俄羅斯等留下了嘗試改變世界秩序的機會。（美聯社）

2024/07/22 18:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布放棄連任，並推薦副總統賀錦麗接棒，距離11月5日的投票日只剩下3個半月。這個遲來的決定給競爭對手共和黨前總統川普尋求重返白宮帶來更大的動能。《日經新聞》分析，如果在賀錦麗的領導下，民主黨無法團結起來，美國的混亂可能會蔓延到全世界。

拜登在21日的聲明中簡短解釋了退出大選的原因：「這對我的黨和國家最有利」。從拜登與川普的首次辯論，暴露出他81歲的衰老狀態，到他決定退出大選，用了3週多的時間。

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在4年前的總統大選中，當時70幾歲的拜登説：「我認為自己是1座橋樑。沒有別的」，暗示可能只幹1屆就卸任。

若拜登尋求連任並成功勝選，他將在86歲時結束第2個任期，這是眾所週知的事實。在拜登於2023年4月正式宣布再度參選之前，對他年齡的擔憂一直是民主黨內的最大焦點。

但拜登忽視了自己不適合連任的事實，沒能儘快調整方向，他為自己改變主意辯稱：「變化的是我接手的經濟、外交、國內分裂的嚴重性」。

責任不僅僅在拜登。整個民主黨都提出「現任總統尋求連任，民主黨自然會團結起來」這個政治正確的看法，並擔心推舉新領導人會導致自身支持基礎的分裂。被視為下一代領導人的民主黨人，也擔心自己成為擾亂黨內協調的「罪人」。

賀錦麗的不受歡迎也加劇了民主黨內的思考停滯，因為他們既不能把體現民主黨多樣性理念的「非白人」、「女性」的賀錦麗推開，也不能決定推舉她為總統候選人。

諷刺的是，在2022年的期中選舉中，民主黨意外表現得善戰，也封住了質疑「拜登連任」的聲音。雖然拜登一直聲稱只要與川普對決必定勝利，但逃過了暗殺未遂的「強大川普」和無法掩蓋衰老的「弱小拜登」的印象已無法顛覆。

唯一確定的是，共和黨害怕拜登為後人讓路。拜登現在推舉了59歲的賀錦麗作為接班人，問題是：民主黨能否在保持總統候選人選舉程序透明的同時，迅速恢復黨內團結。

《日經》指出，美國的混亂給中國、俄羅斯等留下了嘗試改變世界秩序的機會。如果對政治混亂感到厭倦的美國選民失去了投票意願，民主主義的恢復力將受損，美國轉向排外主義和孤立主義的傾向可能會加速。

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