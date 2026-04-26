台鐵列車「洗澡怪客」身分曝光 原來是北車知名「借錢哥」

今早有人在台鐵區間車的無障礙廁所洗澡，導致流水溢出，車廂地板都是水；經查竟是北車知名的「借錢哥」。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

今天早上台鐵1136次區間車，行駛至浮洲站到板橋站之間時，有乘客發現列車地板上不斷有水流出來，經查來自無障礙廁所；列車長打開廁所一看，赫見一名男子全裸在廁所內洗澡。對此，鐵路警察局證實，這名「洗澡怪客」是51歲潘姓男子，他過去曾多次在台北車站周邊隨機向路人討錢，是知名的「借錢哥」。

目擊民眾指出，今天搭乘1136次區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，卻不停地傳出水聲，且有水不斷從裡面流出，車廂地板都是水。乘客通報列車長，列車長打開廁所一看，竟然有名男子在內洗澡，列車長關上門並請該男子穿好衣物、離開廁所；對方隨後趁列車長處理「滿目瘡痍」的廁所時，趁機下車落跑。

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鐵警局表示，根據目擊網友拍下的相關影像，警方查出這名在列車上洗澡的男子，是51歲潘男，他過去經常在北車附近出沒，隨機向路人討錢，是乘客與警方眼中的頭痛人物。

據了解，潘有詐欺、竊盜前科，常在台鐵北車、北捷台北車站、相關地下連通道內出沒，且經常鎖定過往旅客上前討錢，開口聲稱自己需要幫忙，藉此向旅客索討1百元。

警方說，潘男並非列管街友，但他平時居無定所，警方目前已經針對他可能出沒地點加強巡查，並就其今天在台鐵區間車上洗澡的事依法究辦。

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