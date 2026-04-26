維安有破口？白宮記者晚宴特勤中彈 川普批華府希爾頓「不安全」

美國白宮記者協會晚宴驚傳槍擊事件，再次引發外界對於美國政治領袖在政治暴力升溫下，維安防護是否存在漏洞的強烈質疑。（路透）

美國白宮記者協會（WHCA）晚宴25日驚傳槍擊事件，1名特勤局探員中彈。儘管有數百名執法人員層層把關，持槍嫌犯仍成功闖入距離總統川普、副總統范斯（JD Vance）及多名內閣高官僅一層樓之隔的區域，再次引發外界對於美國政治領袖在政治暴力升溫下，維安防護是否存在漏洞的強烈質疑。

路透報導，川普事後也直言，舉辦晚宴的華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton hotel），「不是一棟特別安全的建築」。

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事發當時，飯店正舉辦一年一度的白宮記者晚宴，川普是今年晚宴的主角。除了川普與范斯，國務卿魯比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）、財政部長貝森特（Scott Bessent）與內政部長柏根（Doug Burgum）等多位政府要員皆在場，其中許多人都有專屬隨扈。

然而，一名攜帶霰彈槍、手槍與刀械的嫌犯，卻成功來到距離這群內閣首長、高階國會議員與名流所在宴會廳僅一層樓上方的位置。華府警察局長表示，這名涉案槍手正是該飯店的房客。

報導指出，目前要斷定是否存在執法疏失或溝通不良，仍為時過早。但在川普於2024年總統大選期間遭遇2次暗殺未遂後不到2年，25日的事件顯示，即使是全國最嚴密的個人維安系統，也存在脆弱的破口。

事件發生後，川普在白宮舉行的臨時記者會上，讚揚包含特勤局在內的第一線應變人員。他也感嘆身為總統的危險性，指出部分前任總統也曾遭暗殺，但他強調嫌犯並未接近「突破」宴會廳的大門。

川普在談到這家距離白宮約10分鐘車程的飯店時說道，「它不是一棟特別安全的建築」。值得注意的是，這裡也是1981年前總統雷根（Ronald Reagan）遇刺未遂的地點。雖然約2600名與會者必須通過金屬探測器，才能進入地下室的宴會廳，但進入對外營業的飯店卻只需出示門票。

此外，由於會場入口被大批抗議川普政府發動伊朗戰爭的示威者包圍，與會者很快就被放行進入飯店。

影片畫面顯示，槍手衝過走廊並越過一個安全檢查站。當局表示，他隨後開槍擊中1名探員，接著被撲倒並上銬。

在宴會廳內，當後方的賓客通報聽到多聲槍響，與會者仍在享用春豌豆與布拉塔乳酪沙拉。特勤局探員迅速將川普與范斯帶離長型主桌。然而，許多與記者及其賓客同坐在台下的內閣成員和議員隨扈，反應卻大不相同。有些探員在擁擠的宴會廳裡攀爬，踩在椅子上甚至推翻餐具以接近保護對象，驚慌失措的賓客則趕緊躲到桌下。

包括魯比歐、貝森特與柏根在內的內閣官員隨扈，將保護對象壓倒在地，並築起人肉盾牌。大多數被保護者最終都被護送離開，但撤離的時機差異甚大，有些人幾乎立刻被帶走，有些人則留在原地數分鐘。

白宮官員透露，曾在2024年競選活動中死裡逃生、子彈僅擦過耳朵的川普，原本急於重啟這場晚宴活動。但他後來向記者表示，特勤局已判定活動不可能繼續進行。

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