黃世杰競總由許信良、范振修領軍 賴清德：組最強「桃園隊」收復失土

民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）表示，全力協同作戰，把桃園的未來拚回市民手中。（黃世杰競選辦公室提供）

民進黨提名黃世杰參選桃園市長後，主席賴清德今（26）日首次與桃園地方黨公職召開重要座談會，會中除正式介紹桃園市長候選人黃世杰，也公布黃世杰競選總部將由前黨主席許信良出任榮譽主任委員、國策顧問范振修擔綱主任委員。

賴清德於下午1點多前往中壢南方莊園出席座談會，他在會中強調，桃園對台灣民主具備關鍵地位，此次座談會整合桃園地方黨公職、不分區立法委員及在地市議員，未來將組成最強「桃園隊」，展現收復失土、贏回桃園的決心。

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賴清德於會中回顧歷史提到，戒嚴時期的民主遊行「橋頭事件」，正是為了聲援當年蒙冤的桃園縣長許信良，他在擔任國大代表時期，當時的黨主席就是許信良，因此特別邀請許信良出任黃世杰競選總部的榮譽主任委員，他也高度肯定主任委員范振修，范振修作為成功企業家，不僅熱心公益，更長期關心台灣前途，對於接下主任委員重任更是「義不容辭」，是團隊穩定的基石。

賴清德表示，此次競選架構更展現高度整合，將由經營桃園的4位不分區立委及前立法委員出任副主任委員，桃園市議員與參選人則全數擔任競選總部執行副總幹事。

黃世杰表示，今日的座談會是民進黨在桃園團結作戰的第1步，並透露賴主席非常重視桃園選情，特別來到桃園與地方黨公職座談並提點，提振桃園隊的士氣，未來將加速各項競選工作的推進，「桃園一定要團結，才能拚出更好的未來」，他承諾會以最大的熱情與活力，與所有市議員及參選人協同作戰，齊心協力將桃園的未來重新拚回市民手中。

民進黨主席賴清德（右3）正式介紹桃園市長參選人黃世杰（右4），並公布將由許信良、范振修出任黃世杰競選總部榮譽主任委員、主任委員。（黃世杰競選辦公室提供）

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