安鼠之亂未解......藍營只憂蔣萬安被他比下去 周軒：台北市民可憐！

台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、立委沈伯洋應邀出席。（資料照，記者方賓照攝）

民進黨台北市長提名人選未決，但近日立委沈伯洋的呼聲越來越高，25日松山慈惠堂母娘文化季登場，沈伯洋與台北市長蔣萬安罕見同台引發話題。政治工作者周軒昨天觀察到蔣萬安似乎刻意閃躲有關沈伯洋的提問，需要自家人幫忙「保駕護航」，今天（26日）又發現藍營的人積極想找沈伯洋「吵架」，周軒吐槽蔣萬安需要「保母」幫忙「圍事」的既定印象已經挽回不了！

針對蔣萬安昨天上午與沈伯洋同台出席活動，蔣萬安面對媒體丟出有關沈伯洋的問題時一概避答，或是把球轉傳給身旁的藍委徐巧芯，周軒指稱「蔣萬安看起來需要徐巧芯的保駕護航，才能面對沈伯洋。國民黨的邏輯是避免直接與還沒被提名的沈伯洋正面交鋒，但是蔣萬安的反應，實在有點讓人疑惑。因為面對被國民黨嫌到一文不值的沈伯洋，國民黨的反應竟是如此閃躲，看起來蔣萬安還是挺在意沈伯洋的。」

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結果今天徐巧芯、藍營北市議員游淑慧在臉書對沈伯洋開砲，周軒表示「徐巧芯、游淑慧、加上部分媒體，今天瘋狂發文想要找沈伯洋吵架，搞得今天早上沒公開行程的噗馬（指沈伯洋）好像全台北到處跑一樣。但這都挽回不了昨天蔣萬安與沈伯洋同台後，形成的既定印象。」

周軒接著提到昨天下午蔣萬安送飲料慰勉前天處理東區銀行搶案員警，遇到民眾陳情北市老鼠之亂，蔣萬安丟下一句「我們會處理」就落跑的事，「蔣萬安自己還補了自己一腳，當民眾跟你陳情大安區有老鼠的時候，你只回了一句『謝謝我們會處理』就上車了。是不是忘記幾個月前大安區才發生漢他病毒的事情了？」

「市民的小事，絕對是市長的大事。但是蔣萬安選擇沒有回應。是不是因為沒有其他人在旁邊幫他圍事，乾脆不講不錯呢？國民黨明明台北市有這麼多民意代表，不去解決市民對老鼠的恐懼，只關心蔣萬安不能被沈伯洋比下去，台北市民實在是蠻可憐的。」

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