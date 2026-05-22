川普才說要與賴清德通話美海軍代理部長稱暫停對台軍售？時序真相曝光

美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）19日出席美國參議院參議院撥款委員會國防小組聽證會。（圖取自美國戰爭部官網）

美國媒體21日引述美國參議院撥款委員會聽證會內容報導，稱美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，前譯洪曹）提及美國暫緩對台軍售是為確保對伊朗的「史詩怒火」行動有充足庫存；本報追蹤原聽證會影片發現，該次會議實際上是於本（5）月19日舉行，而美國總統川普是在20日回應媒體時透露他將與「治理台灣的人」通話。

有媒體引述外媒21日報導，聲稱高雄在聽證會上「宣布」暫緩軍售，與事實並不相符。記者進一步追蹤美國戰爭部官網所公布的詳細會議影片，該聽證會是由美國海軍陸戰隊司令史密斯（Eric M. Smith）上將、海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）上將，以及代理海軍部長高雄，於本月19日（週二）在華盛頓舉行的參議院撥款委員會國防小組聽證會上，就海軍部2027會計年度預算申請案進行證詞陳述。

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在聽證會中，高雄確實以「確保史詩怒火行動庫存充足」為由稱目前美軍正暫緩對外軍售。至於對台軍售是否會恢復，他則強調，將取決於戰爭部長赫格塞斯及國務卿魯比歐。

另外，在同場會議中，參議員甘迺迪（John Neely Kennedy ）質詢「為何不現在對台出售武器以獲取（與中國談判的）籌碼」，並疾呼要求立刻出售台灣所需要的武器，並請川普打電話給習近平說，「這無關私人恩怨，我們要出售這些武器給台灣了」。

對此，柯德爾答詢時直言，美軍絕對希望台灣能盡可能展現最強大的實力，且具備美國售台的能力，台灣會更強大，但作為現役軍種首長，他個人不能逾越權限代表行政部門發言。

參議員昆斯（Chris Coons） 也向高雄說，不論是共和黨還是民主黨議員，都曾詢問過高雄，美國是否應該將那些已經承諾的武器賣給台灣？「我的答案是肯定的」。同樣地，兩黨參議員也都問過你，我們是否吸取了烏克蘭戰爭的教訓？而為了證明美國確實學到了，「就應該優先發展無人機，而不是那些龐大的主力艦」。

面對記者提問「在做軍售決定前，是否計劃致電台灣總統賴清德？」川普20日回應，「我會與他談，我會跟所有人談。我們完全掌握局勢。我們與習主席有很好的會面，我們會處理台灣問題」。

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