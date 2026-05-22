終於來了！國民黨彰化縣長提名落幕 換「彰員福」提名大戲上場

國民黨彰化縣長提名落幕，換鄉鎮市長提名大戲上場！ （民眾提供）

紛紛擾擾多時的國民黨彰化縣長提名作業，終於拍板定案，鄉鎮市長提名作業也開始起跑！國民黨縣黨部今天（22日）公告鄉鎮市長第一階段候選人提名登記時程，由於彰化市、員林市、福興鄉表態參選不只1人，實力堅強，揭開「彰員福」提名大戲的序幕！

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，縣長提名時程已經受到拖延，鄉鎮長提名勢必要加快，尤其有競爭的部分，希望鄉鎮市長、縣議員等基層選舉提名，可在8月中旬完成。

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國民黨彰化縣黨部表示，在鄉鎮市長提名作業部分，基於連任優先法則，和美鎮長林庚壬、社頭鄉長蕭浚二已由提名小組通過直接徵召；而第一階段登記作業，鎖定9個鄉鎮市，分別為彰化市、員林市、福興鄉、溪湖鎮、二林鎮、花壇鄉、秀水鄉、永靖鄉與線西鄉。領表日期為5月25日、26日，登記日5月27日、28日。

縣黨部指出，當登記人選有2人以上，就要進行協調，看是採開放提名，或是由民意來決定人選，至於是採取民調或是黨員投票，都要經由協調來敲定提名方式。

藍營提名彰化市長選戰，目前表態參選有彰化市代會主席陳文賓，縣議員温芝樺；在員林市長部分，有縣議員劉惠娟與凃俊任；在福興鄉長部分，有縣議員黃俊源，以及曾任鄉長陳文福。由於這3個鄉鎮市的表態人選，全都來勢洶洶，也勢在必得。

國民黨在溪湖鎮長提名部分，表態參選有立委謝衣鳯與議長謝典霖聯合服務團隊溪湖區執行長的陳貞妃、二林鎮有縣議員陳一惇、花壇鄉有代表會主席沈文盛、秀水鄉有鄉代會副主席鄭倫杰、永靖鄉有代表會主席林致安、線西鄉長有線西鄉代表、前鄉代會副主席黃漢皇。

國民黨彰化縣長提名落幕，換鄉鎮市長提名大戲上場！ （民眾提供）

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