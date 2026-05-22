李四川喊雙北共治 鄭宇恩轟：連淡水捷運加班次都做不到

國民黨新北市長參選人李四川提雙北共治、雙北30分鐘通勤網政見，民進黨新北市議員鄭宇恩（右）說，他擔任台北市副市長期間，沒解決雙北交通問題，連新北要台北加開淡水捷運線班次都做不到，現在選新北說要強化交通建設「很沒說服力」。（記者黃政嘉攝）

「最沒資格講共治的人就是李四川！」民進黨新北市議員鄭宇恩今在市政總質詢指出，國民黨新北市長參選人李四川提雙北共治、雙北30分鐘通勤網政見，但他擔任台北市副市長期間，沒解決雙北交通問題，連新北要台北加開淡水捷運線班次都做不到，現在選新北說要強化交通建設「很沒說服力」；新北市長侯友宜回應雙北捷運公司都有協調，因台北列車不夠，若未來足夠就比較沒問題。

鄭宇恩表示，李四川喊雙北共治要升級，雙北30分鐘通勤網，串連淡水八里，蘆洲社子島，跨越基隆河抵達輝達，落腳北市科，再延伸到汐止、東湖與大巨蛋。她批評「這條路感覺都是要去台北市的」，不是要來新北的，似台北思維，李四川擔任北市副市長期間沒有解決雙北交通問題，現在選新北說要強化交通建設「很沒有說服力」。

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她說，捷運信義淡水線，一直請他們開加班次，從北投發車共265班，但從淡水發車剩140班，因為他們認為從淡水到北投的人不夠多，「沒有擠到不能呼吸」，不用加開班次。請台北市加開班次，「不加就是不加，咱像細漢一樣，我們也是股東，但什麼都不行做」，她強調，最沒資格講共治的人就是李四川，她要選新北，第一件事就應該加開加密捷運淡水線班次。她也呼籲，讓淡北道路銜接洲美快速道路避免平面道路壅塞，更要以新北為本位，將產業留在新北。

侯友宜說，新北與台北捷運公司都有協調，在平台會議討論，希望多增加淡水班次，「我想台北市也了解，現在就是他們的列車數不夠，如果進來就較沒問題」；交通路網也會持續評估，目前淡北道路希望透過關渡新橋與整體路網重新評估。

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