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    不只少林寺方丈！中國陝西省道教協會會長疑涉貪污、隱婚生子被免職

    2026/05/22 13:00 即時新聞／綜合報導
    中國全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林近日也因涉嫌貪污、隱婚生子傳被免職。（取自微博）

    中國全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林近日也因涉嫌貪污、隱婚生子傳被免職。（取自微博）

    中國宗教界接連傳出醜聞。繼少林寺方丈釋永信因「涉嫌侵占寺產、長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」後，中國全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林近日也因涉嫌貪污、隱婚生子傳被免職。

    綜合媒體報導，全真道士劉永恆今年4月7日在網路公開舉報陝西省道教協會會長胡誠林是「道教界釋永信」，揭開這起事件序幕。劉永恆指控，胡誠林對外聲稱自己獨身清修，實際上隱婚生子20多年，並有多名情人，還幫其中一名1997年出生的情人辦了道士證，兩人同赴香港遊玩，還包了一艘豪華郵輪，並用宮產給自己買了輛荒原路華（Land Rover）豪車。

    劉永恆披露，胡誠林被撤銷了全國政協委員、中道協會理事等職務，但仍然擔任陝西省道教協會會長及西安八仙宮、湘子廟監院，沒有被開除道籍。劉永恆說當時是在微博發文，並表示他願意承擔一切法律責任，不過該文目前已消失。

    而在本月，胡誠林已被免去西安八仙宮監院、湘子廟監院職務，也被撤銷了西安市道教協會名譽會長頭銜，陝西省道協會長一職也傳出已遭停職。

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