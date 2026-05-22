嘉義市「羅大德診所」X光室 查獲偵煙器藏密錄器

嘉義市羅大德診所查獲在偵煙器裝設密錄器。（嘉義市政府提供）

近期醫美診所爆出涉偷拍、密錄爭議，嘉義市衛生局日前查核醫美、皮膚科、整形外科、外科、婦產科等診所後，主動擴大查核轄內產後護理之家、泌尿科、大腸直腸外科等，至今稽查共63家機構，其中「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器中裝設密錄器，已通知警方查扣主機並調查相關人員。

嘉市衛生局表示，該間診所為耳鼻喉頭頸外科及家庭醫學科，全面清查，X光室設有密錄器外，另設有10幾支明示監視器在大廳、公共空間、點滴室及抽血室等，更衣室則未發現監視設備。

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衛生局說，依醫療法，醫療機構嚴禁使用任何非法密錄設備，錄影設備應公開明示，並以公共區域安全為主，若因醫療或安全需求必須在診療空間錄影、錄音，需符合個人資料保護法規定，應明確告知並做好資料存取保存管理，並取得病人書面同意；羅大德診所已涉違反醫療法，是否涉偷拍等部分，後續交由警方調查，並視調查結果涉案情節予以裁處。

市府表示，為保障市民隱私，將持續扮演守門員的角色，透過主動稽查與跨局處合作強力執法，杜絕任何侵犯就醫隱私的違法行為。

嘉義市羅大德診所查獲在偵煙器裝設密錄器。（嘉義市政府提供）

嘉義市衛生局人員在診所查核。（嘉義市政府提供）

嘉義市衛生所擴大查核診所設備，防偷拍情事發生。（嘉義市政府提供）

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