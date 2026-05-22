嗆拒用！南韓政府帶頭抵制星巴克 全球總部急道歉滅火

南韓星巴克本月推出「坦克日」促銷活動，被質疑故意影射光州民主起義，飽受批評。（美聯社資料照）

南韓星巴克（Starbucks）本月推出「坦克日」（Tank Day）促銷活動，被質疑故意影射1980年5月18日造成大量死傷的「光州民主起義」，飽受南韓社會批評，星巴克全球總部也為此公開道歉。南韓行政安全部長尹昊重21日證實，政府活動場合將全面停用星巴克產品；南韓國家報勳部長權五乙21日也稱，將加強管制涉散播光州民主化運動不實資訊的行為。

韓聯社報導，尹昊重21日在社群媒體X上表示，大批民眾犧牲奉獻才造就民主體制建立，不能小覷輕視這段歷史，以及利用其作為商業題材消費的行為。他並譴責了南韓星巴克的「反歷史行為」。

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尹昊重補充，包括行政安全部在內，南韓政府機構此前經常在各類問卷調查、政府活動中，發放電子咖啡兌換券，但今後將不再提供「輕視民主主義歷史價值並將其視作商業題材」企業的商品。韓聯社分析，尹昊重此番表態暗示了南韓政府正對星巴克發起抵制運動。

同天，權五乙透過X指出，對南韓星巴克於「光州民主起義」紀念日當天推出的不當促銷活動深表遺憾。權五乙強調，「緬懷民主化運動先烈、宣揚其無私奉獻的崇高精神」是南韓全民和企業的使命，國家報勳部將致力維護成熟且正確的史觀，並針對散播涉及民主化運動不實資訊的行為，加強監督管理力道。

南韓星巴克公司本月使用「坦克日」一詞來促銷一系列被稱為「坦克保溫杯」（Tank tumblers）的咖啡杯，系列於5月18日推出，然而當天正是46年前造成慘重死傷「光州民主起義」的週年紀念日。南韓星巴克公司19日火速宣布，公司執行長孫正賢已因相關爭議被解雇，並承諾透過培訓強化員工的「歷史意識和道德標準」，防止類似事件再次發生。

星巴克全球總部（Starbucks Global）19日也就相關事件公開道歉。發言人致函韓聯社稱，南韓分公司在光州民主化運動紀念日當天推出了不當促銷活動，已懲處相關責任人，並立即展開調查。發言人說，「星巴克向光州市民、本次事件的受害者、顧客以及南韓社會表達誠摯道歉。」

南韓行政安全部部長尹昊重21日表示，政府活動場合將全面停用星巴克相關產品。（歐新社資料照）

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