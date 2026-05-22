馬英九健康疑雲 律師：家屬應已聲請監護宣告

馬英九大姊馬以南21日發出聲明表示，家人希望馬英九（見圖）能真正退休，安享餘年。（資料照）

馬英九大姊馬以南21日發出聲明表示，希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。對此知名律師林智群研判，家屬應該已經開始啟動聲請監護宣告程序。

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，馬家人上週已提出相關法律動作。

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21日馬英九大姊馬以南罕見以「馬家人」名義發出聲明表示，家人希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理；對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。

林智群22日在臉書發布貼文稱，「馬總統的家屬應該已經開始啟動聲請監護宣告程序，而以馬總統的狀態，應該是裁定輔助宣告。」他補充，馬英九的狀況有點糟，但沒有到那麼糟糕。

面對網友提問馬英九健康狀況是否出現狀況，林智群直言，「看起來是失智」。其他網友見狀紛紛留言表示，「為何不是配偶周美青當主要執行者有點怪」、「基金會不查了？」、「猜會去美國依親安養」、「心繫祖國，家人都在美國，退休應是兩國擇一，台灣不適合他退休生活」。

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