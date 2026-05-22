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    獨家》枋寮獨派丁勇智深夜遭伏擊 右手骨折、眼鏡碎裂

    2026/05/22 09:10 記者蔡宗憲／屏東報導
    「台獨硬漢」丁勇智深夜遭伏擊 右手慘骨折。（丁勇智提供）

    「台獨硬漢」丁勇智深夜遭伏擊 右手慘骨折。（丁勇智提供）

    屏東枋寮驚傳暴力事件！曾參選枋寮鄉長，「鐵桿台獨硬漢」的自由台灣黨前黨員丁勇智，21日深夜在住家門口突遭惡徒伏擊毆打。丁勇智傷勢嚴重，不僅眼鏡被砸碎，右手更被打到嚴重骨折，預估至少需休養兩個月。由於年底地方選舉將至，丁勇智近期正積極評估再度參選，敏感時刻遇襲，引發地方政壇強烈震撼與議論。

    丁勇智受訪時餘悸猶存，他忍著右手骨折的劇痛表示，行凶者過去曾有幾面之緣，雙方曾因「政治理念不合」發生過激烈口角。沒想到對方竟選在深夜伏擊，下手狠辣，讓他直呼「莫名其妙！」丁勇智強調，這起衝突很可能帶有政治動機，他也以被害人身分沉痛呼籲，選戰將近，各陣營參選人務必注意自身安全，「千萬別落單！」

    枋寮警方調查指出，當晚接獲報案後立即趕往現場，當時丁勇智滿身傷痕且帶有酒意，向警方指稱僅記得動手者的「綽號」。枋寮分局強調，目前已成立專案小組，正全力調閱周邊路口監視器畫面，過濾可疑人車，將以最快速度將行凶歹徒緝捕歸案，釐清究竟是單純酒後衝突，還是背後有政治勢力教唆，絕不容許暴力干預地方治安。

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