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    首頁 > 政治

    美暫緩對台140億美元軍售案？總統府未接獲訊息、點出最大問題

    2026/05/22 10:40 記者楊綿傑／台北報導
    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」後，美國對台政策及軍售態度受外界關注，川普更稱將與「治理台灣的人」通話引起震撼，對此，總統府今天回應表示，目前未有軍售要調整的訊息，並喊話國會應確保軍售預算順利完成，至於川賴通話若有進度也會向國人報告。

    賴總統今天出席國家文官學院所舉辦的「高階文官培訓飛躍方案115年訓練」開訓典禮暨大師學堂，會前有媒體詢問關於美對台軍售案暫停，以及川普要和他通話的相關問題，但總統並未回應即步入貴賓室。但在開訓典禮開始前，府方又臨時由總統府發言人郭雅慧代表出面回應媒體提問。

    針對有訊息傳出美方暫停對台軍售的問題，郭雅慧指出，確實有注意到相關訊息，不過目前並沒有任何有關美國針對這項軍售要進行調整的任何訊息，反倒最大的問題是在於希望在國會當中有關於軍售的條例，相關的預算能夠不要節外生枝，如期順利地完成，這才是目前最重要的。

    而關於川普與賴清德通話的進度如何，郭雅慧則表示，如果有任何最新的發展，會向國人也向媒體朋友報告說明，後續情況也會持續關注，非常謝謝大家的關心。

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