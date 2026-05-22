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    首頁 > 政治

    周美青、馬以南罕見發聲 羅智強：不了解也不便評論

    2026/05/22 10:32 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委羅智強。（資料照）

    國民黨立委羅智強。（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，馬家人上週已提出相關法律動作，馬英九大姊馬以南、妻子周美青21日罕見發出聲明。曾擔任馬英九幕僚的國民黨立委羅智強今日受訪表示，對於馬英九基金會的狀況，一來不了解二來也不便過多評論，他認識周美青、馬以南非常多年，過去也長年擔任馬總統的幕僚，相信兩人會把馬英九照顧的非常好。

    周美青聲明表示，為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，已委請馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬以南也聲明表示，家人希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。

    羅智強說，周美青、馬以南都辛苦了，祝福馬前總統平安健康，很多事情他相信周美青、馬以南可能也不願意特別對外說明，相信兩人一定會護好馬英九身體等各方面的周全。

    羅智強表示，作為馬前總統曾經的幕僚，心中感慨萬千，馬前總統一生恪忠為國，為國家做出卓越貢獻，我們現在能做的就是祝福馬英九，希望他平安健康。周美青、馬以南真的是辛苦了。

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