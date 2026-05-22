民眾黨又1人退黨！桃園市黨部主委高宇彥：黨意與民意有落差

桃園市黨部主委高宇彥昨發布退黨聲明。（圖擷自臉書）

台灣民眾黨近期持續爆發退黨潮與地方出走危機，繼民眾黨前發言人楊寶楨、龜山區前主任高華宏先後宣布退黨後，桃園市黨部主委高宇彥昨也發布退黨聲明，稱黨意與民意有落差。聲明也提到，「寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。」

民眾黨近期面臨地方戰將流失潮，包含發言人李有宜、南投縣議員簡千翔、「美女博士」曾姸潔、前新竹市府發言人楊寶楨等人都陸續宣布退黨，其中曾姸潔原本想在桃園市龜山選區競選市議員，而楊寶楨在退黨時更直言「不認同黨內的霸凌文化」，至於原本在三重蘆洲爆冷門輸給「家樂福先生」陳彥廷的周曉芸（黃國昌服務處三重、蘆洲區主任），則是在近日被黨中央提名轉戰桃園龜山區議員，這樣的發展也讓外界質疑，黃國昌的嫡系子弟兵就能獲得差別待遇。

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在民眾黨龜山區前主任高華宏宣布退黨後，桃園市黨部主委高宇彥昨也透過臉書貼出退黨聲明，只見他在退黨理由寫下「黨意與民意顯有落差，沒有繼續留下來的必要」。

聲明也提到，他雖多次向黨中央表達，有必要時能投入地方公職選舉，為民服務，然而得到的回覆始終是：「市議員層級沒有徵召空間。」但事後卻徵召現任屏東縣黨部主委林育先參選屏東市議員；八德區亦因特殊因素，停權民調領先者，改提名民調落後者。

高宇彥提到，民眾黨創黨時高舉「理性、務實、科學」的理念，「但在這些提名過程中，我的腦中閃過一個畫面…小孩子開大車，見怪不怪…」，他也直言，「我退黨，不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰。寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去」。

桃園市黨部主委高宇彥昨發布退黨聲明，稱黨意與民意有落差。聲明也提到，「寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。」（圖擷自臉書）

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