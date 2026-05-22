為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨又1人退黨！桃園市黨部主委高宇彥：黨意與民意有落差

    2026/05/22 11:23 即時新聞／綜合報導
    桃園市黨部主委高宇彥昨發布退黨聲明。（圖擷自臉書）

    桃園市黨部主委高宇彥昨發布退黨聲明。（圖擷自臉書）

    台灣民眾黨近期持續爆發退黨潮與地方出走危機，繼民眾黨前發言人楊寶楨、龜山區前主任高華宏先後宣布退黨後，桃園市黨部主委高宇彥昨也發布退黨聲明，稱黨意與民意有落差。聲明也提到，「寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。」

    民眾黨近期面臨地方戰將流失潮，包含發言人李有宜、南投縣議員簡千翔、「美女博士」曾姸潔、前新竹市府發言人楊寶楨等人都陸續宣布退黨，其中曾姸潔原本想在桃園市龜山選區競選市議員，而楊寶楨在退黨時更直言「不認同黨內的霸凌文化」，至於原本在三重蘆洲爆冷門輸給「家樂福先生」陳彥廷的周曉芸（黃國昌服務處三重、蘆洲區主任），則是在近日被黨中央提名轉戰桃園龜山區議員，這樣的發展也讓外界質疑，黃國昌的嫡系子弟兵就能獲得差別待遇。

    在民眾黨龜山區前主任高華宏宣布退黨後，桃園市黨部主委高宇彥昨也透過臉書貼出退黨聲明，只見他在退黨理由寫下「黨意與民意顯有落差，沒有繼續留下來的必要」。

    聲明也提到，他雖多次向黨中央表達，有必要時能投入地方公職選舉，為民服務，然而得到的回覆始終是：「市議員層級沒有徵召空間。」但事後卻徵召現任屏東縣黨部主委林育先參選屏東市議員；八德區亦因特殊因素，停權民調領先者，改提名民調落後者。

    高宇彥提到，民眾黨創黨時高舉「理性、務實、科學」的理念，「但在這些提名過程中，我的腦中閃過一個畫面…小孩子開大車，見怪不怪…」，他也直言，「我退黨，不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰。寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去」。

    桃園市黨部主委高宇彥昨發布退黨聲明，稱黨意與民意有落差。聲明也提到，「寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。」（圖擷自臉書）

    桃園市黨部主委高宇彥昨發布退黨聲明，稱黨意與民意有落差。聲明也提到，「寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。」（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播