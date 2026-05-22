藍白提案卓榮泰報告川習會後因應對策 立院逕付二讀

立法院院會。（記者陳逸寬攝）

川習會落幕後，美國對台政策及軍售態度受外界關注。國民黨團、民眾黨團今天在立法院會提案，促請行政院長卓榮泰就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。依據黨團共識，本案逕付二讀，交付協商。

藍白提案指出，有鑑於5月14日美國總統川普與中國國家主席習近平於北京舉行「川習會」，雙方除了達成多項實質交易外，川普更於會後專訪明確表示「對台軍售是與中國談判籌碼」、「走向獨立是一件很危險的事，不希望台灣走向獨立」、「不願美國跋涉9500英里打仗」，並對第二批140億美元對台軍售案態度曖昧，在「川習會」後針對台灣議題的相關言論，特別是「美國保衛台灣」出現質變的重大訊號，充分顯示台灣在美中強權的地緣政治博弈下，恐淪為利益交換的籌碼，此舉將嚴重衝擊我國國家安全戰略及兩岸關係。

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提案指出，賴政府長期以來不斷灌輸國人「台美關係堅若磐石」、「台海發生衝突美軍必定介入」等單方面主觀論述，試圖營造美國支持台灣的假象，此政治話術遭美國總統川普親口戳破，讓賴政府長期沉溺的「抗中保台」政治口號破功。面對川普「不支持台獨、不為台獨而戰」、「不希望有人倚美謀獨」的嚴厲警告，賴政府若仍執迷於台獨意識形態，持續誤判國際情勢，甚至一味挑動兩岸對立謀求政治利益，恐將台灣推向戰火邊緣與極端險境，持續四年的俄烏戰爭是前車之鑑。

提案表示，此外，「川習會」後之美中利益交換，亦使我國外交與經貿面臨嚴峻挑戰。在外交層面，美方將台灣議題籌碼化，恐削弱友邦支持，讓我國外交陷入孤立；在經貿層面，川普將台灣安全與美國利益掛鉤，恐加速全球供應鏈「去台灣化」，嚴重打擊我國半導體產業，讓我國經貿面臨邊緣化危機。

藍白提案指出，「川習會」後美中台三方局勢的劇烈變動，對我造成的嚴重影響，行政院及相關部會首長有責任與義務向全體國人說明相關因應作為。建請院會作成決議，邀請行政院長應即率同相關部會首長就「川習會後台美與兩岸局勢變局、國安戰略、外交困境、經貿衝擊等之因應對策」進行專案報告並備質詢。

立法院會開會時，朝野溝通後達成共識，各黨團同意本案不作提案說明，並不表決，逕付二讀，交付協商。本案處理時，會議主席、立法院長韓國瑜說，國民黨團提議逕付二讀，依照黨團共識，本案逕付二讀交付黨團協商，並由國民黨團、民眾黨團共同負責召集協商。

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