美海軍代理部長：對台140億美元軍售暫停 先確保伊朗戰爭庫存

美國海軍代理部長曹洪（Hung Cao）（路透）

美國總統川普日前被記者提問：「你在做出軍售決定前，有計劃致電台灣總統賴清德嗎？」他回應，「我會與他談，我會跟所有人談。」而美國海軍代理部長曹洪（Hung Cao）在聽證會上表示，為了確保伊朗戰爭所需的彈藥存量，目前已暫停總額140億美元的對台軍售案。

綜合外媒報導，曹洪21日出席撥款委員會國防小組委員會聽證會表示，美國目前「有足夠的飛彈與攔截系統」，但政府仍決定暫停對台軍售，以確保「史詩狂怒行動」的彈藥供應無虞。他強調，美國對外軍售未來仍會持續，只是何時恢復，將由戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）決定。

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曹洪的說法與川普日前的說法不同，日前川普面臨記者提問：「你在做出軍售決定前，有計劃致電台灣總統賴清德嗎？」他回應，「我會與他談，我會跟所有人談。我們完全掌握局勢。我們與習主席有很好的會面，我們會處理台灣問題」，川普上週接受《福斯新聞》專訪時曾表示，他尚未批准對台軍售，因為這可能成為與中國談判的「籌碼」。

自伊朗戰爭爆發以來，美軍已經消耗大量程巡弋飛彈、戰斧飛彈、愛國者攔截飛彈等武器，儘管赫格塞斯近期一再強調「我們擁有足夠所需的武器」試圖淡化外界對於美軍軍火庫存見底的疑慮，如今川普與中國討論軍售問題，加上曹洪坦承軍售暫停與美軍庫存有關，引發部分美國政界憂慮，美方是否正逐漸偏離既有對台政策。

另一方面，台灣方面則持續呼籲川普政府推進軍售案。我駐美代表俞大㵢日前表示，如果要避免戰爭，最好的方式就是讓台灣具備足夠自我防衛能力，因此台灣希望能持續取得所需武器，以強化嚇阻能力。

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