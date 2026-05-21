金溥聰開記者會讓真相大白？3人調查小組：沒看到馬英九委託書

馬英九基金會董事、3人調查小組發言人李德維。（記者田裕華攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，並認為3人調查小組拖延進度，表示將盡速召開記者會讓真相大白。3人調查小組聲明，3人小組多次要求與基金會無關之人前國安會秘書長金溥聰，出示馬英九的委託書，到現在也沒看到；並質疑基金會完全沒詢問當事人（指蕭旭岑、王光慈）的說法，何來「真相大白」？

基金會沒詢問蕭旭岑、王光慈

3人調查小組成員為薛香川、尹啟銘與李德維。3人小組聲明，3月27日董事會已決議要求在調查有結果之前，基金會任何人不得對外洩露相關事件資訊，基金會卻以馬董事長之名，一而再再而三發表聲明，並干擾調查進度，極為不妥。

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3人調查小組表示，調查進度已近尾聲，很遺憾的是事件發動者之一高華柱董事迄今拒絕3人小組約談。此外，4月8日基金會私下委託律師對員工進行訪談的錄音紀錄亦拒絕提供；同時，3人小組一再要求與基金會無關之人金溥聰出示馬董事長的委託書，到現在也沒看到。

3人調查小組表示，更遺憾的是，基金會再三強調的「財政紀律事件」，竟然完全沒有詢問當事人的說法，只是片面指控，何來「真相大白」？

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