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    首頁 > 政治

    為讓馬英九醫療照護有妥善安排 周美青發聲了

    2026/05/21 22:12 記者劉宛琳／台北報導
    前第一夫人周美青。（記者陳逸寬攝）

    前第一夫人周美青。（記者陳逸寬攝）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈，破壞財政紀律一事持續延燒，馬家人上週已提出相關法律動作，防止此爭議繼續擴大，以保護馬英九的聲譽。周美青今天罕見發出聲明，表示為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。

    據了解，馬家人在15日已委由律師向法院遞件，提出基金會爭議恐怕要訴諸法院處理的相對應法律作為；若馬家人提出的法律動作屆時有了法律效力，主導此案的前國安會秘書長金溥聰等於被「釜底抽薪」，恐將喪失現在馬英九所及予他處理此事的所有權力，而馬英九擔任基金會董事長的資格也有可能受到影響。

    馬以南也發出馬家聲明稿，指馬英九任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉、自律、自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。

    周美青聲明。（讀者提供）

    周美青聲明。（讀者提供）

    馬英南聲明。（讀者提供）

    馬英南聲明。（讀者提供）

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