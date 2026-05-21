盧秀燕提中捷綠線延伸「脫鉤彰化」 彰化縣府急喊母湯

中捷綠線延伸彰化案，牽涉擴大彰化市東區都計案，彰化縣政府表明會在交通部完成綜合規劃審查，報送行政院前，完成都市計劃案的核定。（圖擷取台中市捷運局官網）

台中市長盧秀燕今（21日）天對於台中捷運綠線延伸大坑彰化案表明，若不用跟彰化綁在一起可以馬上做，「這是我們的成績」，她會更高興，可以兩週內行文交通部是否贊成拆開進行。對此，彰化縣政府態度明確表明不能拆開動工，整體推動效益遠大於分段推動，縣府會在交通部完成綜合規劃審查，報送行政院前完成擴大彰化市東區都市計劃案的核定。

台中捷運綠線分別延伸大坑、彰化案，其中北段自現有舊社站出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區；南段自高鐵台中站起，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，並銜接彰化鐵路高架化後的新設金馬站。

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彰化縣府指出，中捷綠線延伸大坑計畫，行政院2024年1月31日核定可行性研究後，就確立台中大坑段及彰化段同步推動，這是中央與地方一致的共識，並無其他選項方案。基於帶動區域交通改善及經濟發展，同時兼具多運具轉乘功能，並於新興發展地區增設站點擴大服務範圍，可以提升中彰生活圈往來效率，進而促進區域發展，該計畫整體推動效益遠大於分段推動。

中捷卡關「彰化市東區都市計畫」

因中央2020年就已核准此一計畫，卻卡在擴大彰化市東區都市計畫未完成，至今仍無法動工，「都計卡捷運」讓台中市多名市議員受不了。對此，縣府回應解釋，目前正積極推動擴大彰化市東區都市計畫，配合內政部要求應辦理再公開展覽，新路線經過台化廠區，牽涉擴大彰東捷運場站、路線與土地使用分區調整，目前正加速辦理再公展，並經縣都委會審議通過，即提送內政部都委會審議，以利該案通過核定。

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