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    首頁 > 政治

    柯志恩「歇業夜市」文宣延燒 康裕成：高雄要「在地資深嚮導」賴瑞隆

    2026/05/21 21:16 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩的政策文宣海報，出現12年前就歇業的鼎山夜市。（市議員張博洋提供）

    柯志恩的政策文宣海報，出現12年前就歇業的鼎山夜市。（市議員張博洋提供）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩的文宣，被發現將歇業12年的「鼎山夜市」列入地圖；高雄市議長康裕成今（21日）晚指出，柯陣營出錯後隨即拋出「活絡夜經濟」轉移焦點，但她已經是要二次參選高雄，難道只配當「政治觀光客」？這已不只是粗心問題，是暴露出她對高雄發展的根本性無知，高雄要的是「在地資深嚮導」賴瑞隆。

    這兩天不少民眾家裡的信箱，陸續收到柯志恩陣營派發的文宣海報，圖文並茂揭示她對城市發展的未來願景。但有民眾發現，翻開她文宣中「軌道經濟大戰略」的頁面，地圖中赫然出現2014年8月就永久歇業的三民區鼎山夜市，該夜市現址幾年前已有寶雅和寵物公園等商店進駐。

    柯志恩競辦坦承校稿時已發現錯誤，但印刷時未能及時校正，也指「許多高雄曾經熱鬧的庶民商圈，近年也一個個消失、沒落，如何讓高雄的年輕人願意留下、讓地方夜經濟重新活絡，才是未來更重要的課題」。

    對此，高雄市議會議長康裕成指出，柯志恩連最基本的在地生活現狀都沒搞懂，有什麼底氣可跟高雄人侈談「夜經濟」？ 以為高雄的夜晚只能停留在10多年前的傳統經濟型態。事實上，高雄近年靠著「演唱會經濟」、「商圈夜市優惠券」、愛河灣、駁二、大港及各大景點的夜間活動，早已走向百花齊放，「柯志恩的思維落後，完全與現代高雄脫節」。

    康裕成強調，領航城市轉型就像在地嚮導，嚮導如果連路都帶錯，要怎麼帶隊前行？一個連文宣地圖都能「讓歇業夜市重出江湖」，市民如何安心把動輒千億預算的城市未來，託付給這樣來高雄政治觀光的團隊？

    她說，高雄不需要活在平行時空、靠口號轉移焦點的參選人。對比柯志恩的走馬看花，高雄更需要像賴瑞隆這樣，長年精準對接中央與地方資源、協助推動亞灣區與高雄轉型，對高雄瞭若指掌的「在地資深嚮導」。

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