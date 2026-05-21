柯文哲上訴理由曝光！傳訊黃珊珊「小沈已給過」是叮囑勿再募款

前台北市長柯文哲因為涉京華城案，一審被判17年，上訴理由狀今日曝光。（資料照）

前台北市長柯文哲因為涉京華城案，一審被判17年，昨日應曉薇委由律師補正上訴理由狀後，全案最快將於明日正式進入二審。柯文哲的上訴理由狀今日曝光，強調柯文哲傳送「小沈已給過」給黃珊珊，是指沈慶京先前在「藍白合」等政治事務上提供協助，當時沈慶京財務狀況不佳，叮囑黃珊珊勿再向其募款，傳送脈絡均與210萬元政治獻金案情無涉。

針對210萬元行收賄合意部分，上訴理由指出，原審僅憑沈慶京會後「滿面笑容」即推論雙方達成容積獎勵與賄賂之對價合意，屬於缺乏實據的擬制推測，且此部分有集團備忘錄可證，但原審竟視而不見。

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上訴理由狀指出，該筆210萬元性質明確為政治獻金，係因威京集團虧損不符捐贈規定，才改由員工名義捐贈至民眾黨專戶，而非匯入柯文哲個人帳戶，且若以原審認定京華城容積獎勵價值達121億元計算，該筆政治獻金比例僅約萬分之1.7，顯與「對價關係」之法定構成要件不符。

至於訴訟中引發爭議的簡訊解讀，上訴理由澄清，「小沈很小氣」實為朱亞虎向李文宗等人邀功之詞；而柯文哲傳送「小沈已給過」給黃珊珊，則是指沈慶京先前已在「藍白合」等政治事務上提供協助，因當時沈慶京財務狀況不佳，柯文哲係叮囑黃珊珊勿再向其募款，傳送脈絡均與210萬元政治獻金案情無涉。

另外，上訴理由狀指出，柯當時批示京華城案送交研議，完全是依據都發局幕僚提報單及簽呈建議辦理，此舉符合台北市政府過去10年內、共39件類似陳情案的行政慣例。並指出，台北市前副市長林欽榮之前將12萬0284平方公尺樓地板面積刪除侵害開發權，非無疑義，研議案只是透過行政程序讓陳情人充分陳述意見，沒有違法疑慮。

針對木可公司與眾望基金會的侵占、背信指控，上訴理由主張，1500萬元為木可公司依合約收取的管理服務費，450萬元則為柯文哲取得銷售「木可小物」的合法肖像授權金。

而「KP SHOW」演唱會則屬純商業演出，其淨利率僅14.5%，所得盈餘77萬元為柯文哲練舞練唱之勞力對價，若非開放線上售票，實體活動本屬虧損，不符政治獻金「顯不相當對價」之態樣。

此外，柯文哲並非眾望基金會負責人或董監事，不具備背信罪之身分要素，且基金會支付員工薪資亦符合捐助章程之公益範疇，並無處分款項為己有的行為。

此外，上訴理由狀指出，原審以彭振聲、邵琇珮二人的認罪表示作為認定被告不利的證據，所為採證，已違反大法官釋字第582號解釋及最高法院102年第13次刑事庭會議決議，是屬採證嚴重違法。

其中，彭振聲多次在庭上稱「檢察官是法律專長，如果檢察官說圖利，我就認罪」等語，邵琇珮則說認罪是基於事後檢討，而非承認主觀上有圖利的惡意等情即明。認為彭振聲在認罪時「根本不知道他認了什麼罪」，連具體違背什麼法令都不清楚，邵琇珮也是事後檢討認為可以做得更好，兩人認罪不符合《刑事訴訟法》第156條的規定，不可採納為證據。

上訴狀最後指出，京華城案是依據都委會專業審議的共識決，柯文哲是尊重幕僚專業並批示依法辦理，政治獻金往來均有合法憑證；木可小物、KP SHOW是屬商業對價，沒有證據顯有賄賂收受、公益侵占的行為，建請二審撤銷原判，改諭知無罪。

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