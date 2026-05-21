一審判17年！京華城等案提上訴 柯文哲：請二審改諭知無罪

京華城及政治獻金案，北院判處前台北市長柯文哲應執行17年徒刑。柯文哲認為，京華城案是依都委會共識決，他尊重幕僚專業並批示依法辦理；政治獻金往來均有合法憑證。請二審改諭知無罪。（資料照）

京華城及政治獻金案，北院判處前台北市長柯文哲應執行17年徒刑。柯文哲認為，京華城案是依都委會共識決，他尊重幕僚專業並批示依法辦理；政治獻金往來均有合法憑證。請二審改諭知無罪。

前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案，台北地方法院3月間依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、刑法公益侵占、背信罪，判處柯文哲應執行有期徒刑17年。台北地檢署、柯文哲分別提起上訴。

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柯文哲的上訴理由指出，京華城容積獎勵（20%）係屬合法有據，台北市容積獎勵採雙軌制，除了「土管條例」的通案獎勵，都委會可依「台北市都市計畫施行自治條例」第25條的授權，於「細部計畫」中給予個案容積獎勵，過去慣例均是如此。

上訴理由提到，給付行政（授益處分）不適用嚴格法律保留，只要有都市計畫體系下（都市計畫法第24條、第27-1條）的授權，即不違法，原審就法律保留的認定，容有誤會。另外，本案是「參採」而非「準用」都更獎勵項目，且獎勵後的總容積並未超過20%上限，且遠低於不需支付任何對價的都更容獎50%。

上訴理由表示，柯文哲批示「送研議」是依都發局幕僚提報單及簽呈所為建議，符合過去10年內39件類似案件的行政慣例，旨在提供公開透明的陳情處理機制。

此外，針對京華城先前12萬284平方公尺（相當於678%容積）的保障，台北市前副市長林欽榮先前將其刪除並回復至560%是侵害其開發權，非無疑義。本案僅是透過行政程序，使其得以充分陳述意見，並無違法疑慮。

上訴理由指出，京華城為取得20%容積獎勵需付出巨額成本，對台北市政府而言，比要求京華城等11年後再來申請都更獎勵更具效益。

上訴理由也詳述木可公司及眾望基金會資金爭議，並表示原審以同案被告彭振聲、邵琇珮的認罪作為認定柯文哲不利的證據，所為採證已違反大法官釋字第582號解釋及最高法院102年第13次刑事庭會議決議，屬於採證嚴重違法。

柯文哲認為，京華城案乃依據都委會專業審議的共識決，他尊重幕僚專業並批示依法辦理。政治獻金的往來均有合法憑證，其餘木可小物、KP SHOW是屬於商業對價，無證據顯示有賄賂收受或公益侵占的行為。原審判決在認定事實上偏離經驗法則，且在法規範適用上混淆行政裁量與違背法令之邊界，建請二審法院撤銷原判決，改諭知無罪。

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