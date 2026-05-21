中國男體驗清潔工作稱「好玩」 害台大醫院外包業者被移送

中國籍林姓男子以探親名義來台，卻遭移民署專勤隊查獲在台大醫學院內操作搬運車、清運廢棄物，涉非法工作，台北地檢署調查後認定，整起事件負責人並不知情，因此予以不起訴處分。（資料照）

中國籍林姓男子以探親名義來台，卻遭移民署專勤隊查獲，穿著清潔公司制服在台大醫學院內操作搬運車、清運廢棄物，涉非法工作，並稱當天僅是「幫忙、覺得好玩」，專勤隊隨後將外包清潔廠商黃姓負責人移送偵辦。台北地檢署調查後認定，整起事件屬基層員工私下借穿制服、讓親友「體驗」工作所致，負責人並不知情，因此予以不起訴處分。

不起訴書指出，臻霖實業承攬台大醫院清潔業務黃姓負責人，於去年6月6日間未經許可，僱用不具工作資格的中國籍林男從事清潔工作。專勤隊接獲情資後前往查察，當場發現林男身穿清潔公司制服，正在院內操作綠色搬運車與大型垃圾桶進行廢棄物清運作業，現場情況一度被認定疑似違法僱工。

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黃姓負責人堅決否認涉案，表示公司業務龐大，台大醫院案場由現場主管負責日常管理，他本人並不認識林男、也未曾指示或同意僱用。

檢方調查發現，臻霖公司內部確實設有明確管理制度，包括「制服管理辦法」明文禁止制服轉借他人使用，以及「現場清潔員工人力進用管理規定」，對外籍與陸籍人員聘用條件亦有清楚規範，並張貼於工作場域。

夏姓處長表示，林男為院內鄧姓看護的孫子，趁暑假來台探親，當天現場周姓員工出於好玩，私下將制服借給林男穿著，並讓其短暫操作搬運車「體驗工作」。林男本人則坦承，此行目的僅為探親，當天僅是「幫忙、覺得好玩」，並非受僱於清潔公司。

檢察官認為，依刑事訴訟法證據裁判原則，並無積極證據足以證明黃姓負責人知情或有違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，而本案實質上為基層員工違反公司內規，私下將制服借予親友使用並接觸作業器具的「偶發行為」，難認與公司負責人有直接關聯，並作出不起訴處分。

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