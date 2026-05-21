酒駕阿伯被追到家門口 台南議員爆警拿安全帽「巴頭」

警攔酒駕阿伯惹爭議，市議員陳秋宏今日質詢爆料。（擷自南市議會市政總質詢直播畫面 ）

台南市議員陳秋宏今（21）日在議會市政總質詢中爆料指出，大內區1名阿伯因未戴安全帽又酒駕遭警方攔查，警方一路追到家門口後，竟還拿安全帽敲打對方頭部，相關影片外流後「整個大內都知道阿伯被巴頭」。對此，台南市警察局長林國清回應表示，將進一步調查了解案情經過。

陳秋宏指出，該名阿伯酒測值約0.2，雖然酒駕及未戴安全帽都不對，該查就查，但警方不僅對他大喊「趴下」，甚至在阿伯試圖起身時，還拿安全帽敲打對方，「這就是我們的警察嗎？」

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陳秋宏也質疑，相關影片原本在網路流傳，但今天卻突然消失，懷疑是否他昨日提前告質詢內容後，警方要求網友下架影片。他表示自己已經事先截圖備份，並在議事廳現場播放，「整個大內大家都知道這個阿伯被打了，你們警察多兇。」

此外，陳秋宏也舉另個案例指出，一名80歲阿嬤騎無牌機車到附近市場，遭警方攔查。警方詢問是否有駕照時，阿嬤表示可回家拿，但員警卻當場上銬並帶回警局，讓老人家嚇破膽。

對此，林國清表示，若只是單純未攜帶駕照，「應該是讓她回去拿駕照，不太會這樣」，但詳細案情內容仍需進一步了解釐清。

陳秋宏強調，相信多數基層警員仍是正義勇為、認真執勤，但也呼籲警察局加強教育訓練，不要讓少數員警的粗暴執法，破壞整體警察形象。

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