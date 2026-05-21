輝達晶片高階AI伺服器遭偽報出口中國！ 3業者遭基檢聲押禁見

基隆地檢署偵辦游姓、王姓及陳姓等3名被告，涉將美國嚴格管制禁止銷往中港澳地區、搭載輝達高階晶片的美超微高階AI伺服器，以偽造的不實文件申報出口牟利，3名被告今天清晨遭聲請羈押禁見。（記者林嘉東攝）

台灣高階AI供應鏈驚傳遭不法集團突破禁令走私！基隆地檢署昨天指揮海巡署基隆查緝隊發動大規模搜索，查獲游姓、王姓及陳姓等3家資訊業者負責人，涉將美國嚴格管制禁止銷往中港澳地區、搭載輝達（NVIDIA）高階晶片的美超微（Supermicro）高階AI伺服器，以偽造的不實文件申報出口牟利。檢察官漏夜複訊後，認游等3人涉犯偽造文書等罪嫌重大，以有逃亡、串滅證之虞，今天（21日）清晨向法院聲請羈押禁見。

基隆地檢署日前接獲情資，被告游姓、王姓及陳姓等3家資訊業者負責人，明知美超微公司生產、搭載輝達高階晶片的AI伺服器，屬於美國政府針對中港澳地區嚴格管制的戰略性高科技貨品，全面禁止銷往該地區，3人為圖謀不法暴利，共同謀議在台灣透過管道購得該批高階AI伺服器後，企圖以「調包、改標」等不實文件資料向海關申報出口。

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案經基檢專案檢察官蕭詠勵深入追查，見時機成熟，昨天指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊，前往被告游等3人的住居所及相關涉案公司等12處執行同步搜索，查扣大批游等人涉案證物後，拘提、約談游等3名主嫌及多名相關證人到案。

檢察官漏夜複訊後，認定游姓等3人，涉犯刑法行使偽造公文書、業務登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大。由於本案牽涉龐大商業利益與跨境物流鏈，檢方考量3人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，為維護公共利益並防止科技外流，今日清晨向基隆地方法院聲請羈押禁見。

由於此案涉及敏感的台美科技供應鏈安全，引發業界高度關注。基隆地檢署強調，審酌本案對國家與國際公共利益之維護至關重要，認有適度公開說明之必要。

法界分析，台灣作為全球AI晶片與伺服器的製造重鎮，游等3人透過偽造不實文件報關出口方式，將高階禁運物資運往中港澳，直接踩到美國科技戰的最紅線；基檢迅速收網，展現防堵科技黑市漏洞的決心，也是向國際社會宣示台灣保護關鍵技術安全、扮演可信賴供應鏈夥伴的實力。

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