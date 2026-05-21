台74驚悚車禍整台揉爛！小貨車被撞成「麻花捲」 駕駛命大輕傷

台74線台中西屯段今（21）日近中午發生一起驚悚車禍，一輛停靠路肩小貨車突遭後方營業半聯結車猛烈撞擊，整輛車瞬間翻覆、扭曲變形。（民眾提供）

台74線台中西屯段今（21）日近中午發生一起驚悚車禍，一輛停靠路肩小貨車突遭後方營業半聯結車猛烈撞擊，整輛車瞬間翻覆、扭曲變形，車頭幾成廢鐵，但令人震驚的是，44歲鍾姓駕駛竟奇蹟般僅受輕傷，還能自行脫困站在路旁協助警方釐清事故，幸運撿回一命。

事故發生在上午11時08分，地點位於台74線中彰快速道路東行11.8公里處、往凱旋路方向，33歲林姓男子駕駛營業半聯結車沿外側車道直行時，撞上不明原因臨停路肩的藍色小貨車。

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從現場照片可見，小貨車遭撞後整輛側翻在外線車道與路肩間，底盤與輪胎整個朝天外露，車頭則被撞得嚴重凹陷扭曲，駕駛座幾乎被擠壓變形，宛如被巨大力量硬生生揉爛，尤其車頭鈑金扭曲變形，擋風玻璃碎裂脫落，保險桿、塑膠碎片散落滿地，畫面怵目驚心。

更驚悚的是，車上載運的大批木條、鐵材及建材噴散至數十公尺外，占據部分車道，現場一片狼藉，後方車流經過時紛紛減速，不少駕駛目睹後都被眼前景象嚇壞。警消獲報趕抵後，發現鍾男已自行脫困，雖頭部及手腳有擦挫傷，但意識清楚、無生命危險。

至於林男則未受傷，事故一度造成外線車道車流壅塞，警方與拖吊人員緊急排除事故，約於中午12時30分恢復通行。警方表示，雙方駕駛酒測值均為零，至於小貨車為何停靠路肩，以及聯結車是否涉及未注意車前狀況等因素，仍待進一步調查釐清。

小貨車上建材噴散，令人怵目驚心。（民眾提供）

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