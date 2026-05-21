Uber擬推「機車載人」 交通部警告：未開放「最高罰2500萬元」

Uber擬在台北市北投區推「機車載人」計畫，交通部警告目前未開放機車載人，最高可罰2500萬元。（資料照，Uber提供）

近日有外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats外送甘苦談（全台）」貼出一份疑似Uber合作夥伴招募表單，內容提到將在北投啟動「測試計劃開通服務中心」；交通部今天（21日）警告，現在法規未開放機車載人，違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，平台業者最高可處2500萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照。

交通部說明，針對外界關注Uber擬在台北市北投提供機車載客服務一事，依「公路法」第34條規定，營業載客僅限依法核准的公路汽車客運業、市區汽車客運業及計程車客運業等經營。

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其中，計程車客運業是以小客車出租載客營運，現行中央法規並未開放機車作為營業載客工具。若平台業者以機車從事載客媒合，已涉及未經核准經營汽車運輸業，與現行法規不符，違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，平台業者最高可處2500萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照。

交通部指出，已就相關保險適用問題洽詢主管機關金管會，現行機車載客行為因不符合法營運態樣，依法無法投保營業用途保險，相關乘客保險及營業責任保障均無法合法適用。

另外，保險費率是依車輛使用用途計算，自用車與營業車的風險級距及保費設計不同，若違規從事商業載客行為，發生事故時恐遭保險公司拒賠或產生理賠爭議，駕駛及乘客均無法獲得完整保障。基於公共安全及消費者權益，政府「不允許」機車違法從事商業載客行為。

北投機車接送文化 有特殊歷史背景

交通部表示，北投地區確實具有特殊歷史背景，早年因地形及溫泉觀光發展，逐漸形成地方性的機車接送文化，屬歷史脈絡下形成特殊現象，對於既存服務模式，台北市政府為主管機關，倘認有存續必要，應在不再擴充規模前提下，以自治條例或地方管理機制進行輔導與管理。

交通部也提醒台北市政府，應朝安全管理、服務轉型方向處理，但不宜以北投地區特例作為全面開放機車載客營運之依據，以避免衝擊現行運輸管理制度及公共安全。

Uber：還在評估階段

對此，Uber回應表示，Uber希望透過科技的力量，為每個人探索最便利、高效且安全的移動方式。針對北投獨特的地理地形與觀光文化，「我們正與合作車隊優行福爾摩沙股份有限公司一同積極研究如何以數位創新科技，升級並優化現有的在地交通服務，並導入更完善的安全保障功能。」

Uber表示，目前該計畫仍處於評估階段，「我們也期盼能有機會攜手在地車隊與相關夥伴，共同為推動綠色與智慧交通貢獻心力 」。

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