二仁溪整治委辦費遭質疑浮編 環境部：承擔去污工作、跨縣市追蹤

台南市內的二仁溪河床，遭堆埋大量有害廢棄物，造成環境污染；環境部補助地方政府進行整治清除作業。（資料照）

環境部今年度預算昨、今（21日）兩天在立法院委員會審議，其中有立委針對二仁溪污染整治相關計畫，編列給地方業務費1638萬元，中央又再編1398萬元委辦費要追蹤控管，質疑中央本來就要管考地方執行，疑預算浮編；環境部則解釋，二仁溪河床埋有重金屬致重大污染，環境部主動承擔去污工作，並因跨縣市，由中央執行外部管控、污染物去化追蹤，更強調要將去污過程記錄成歷史。

立委王育敏、陳菁徽今日針對環境部的二仁溪整治相關預算提出質疑，如二仁溪河到廢棄物清理二期專案，編列3.42億元給地方政府挖掘，又編1398萬元委辦費要追蹤管控、辦理民眾參與及人力支援作業，以及編列1638萬元要完備環境監管，追蹤控管空氣、水、廢棄物等相關影響，質疑相關進度追蹤應由環境管理署善盡督導職責，預算顯有浮編。

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彭啓明解釋，二仁溪（橫跨高雄、台南）早期受到重金屬污染，高達數萬噸污染物，經多年來跨部會討論及地方協商，最終由環境部出面主動承擔去污工作，但污染地位於台南，需台南市政府負責挖除，故編列預算讓地方辦理實質挖掘。

但開挖河床會造成生態擾動及衝擊，彭啓明說，也編列預算、由中央來執行監督，包含偷埋的是電子廢棄物，必須去化，要追蹤廢棄物全流向，同時邀請在地團體與公部門合作，共同監督施工，更認為這是台灣污染歷史傷痛，應做紀錄，故中央另編相關委辦費用。

環管署主任秘書石秉鑫進一步解釋，二仁溪污染涉及跨縣市，環境部負責外部監督、紀錄、廢棄物流向管理，甚至計畫架設監視器給全民監督，而編列給台南市府的挖除費用，則包含地方須自行監督施工進度的委辦費，兩者目的不同。王育敏、陳菁徽針對相關預算各採凍結500萬到1千萬元，保留送黨團協商。

另外，環境部編媒體政策及業務宣導費近900萬元，遭立委廖偉翔、翁曉玲等減列近600萬元或統刪，保留送協商；彭啓明解釋，環境部須推動減少塑膠使用、循環經濟等新制度，過去靠臉書等，無法觸及大部分民眾，尤其是年長者，仍需該筆經費，才能透過宣傳改善民眾觀念。

環境部赴立法院社會福利及衛生環境委員會，進行今年度預算審查，經兩天討論，已將多數預算送出，部分項目因提案立委廖偉翔等未出席，保留送黨團協商；彭啓明會後受訪指出，雖機關預算部分刪凍，但運作應可行，尷尬的是現在已5月，待總預算通過最快估6、7月，對公務機關整年度計畫運作的確有些困擾，後續仍盼立院協商時多支持環境預算。

台南市南區範圍的二仁溪遭堆埋廢棄物污染，估高達2.2萬噸，環境部補助地方政府整治清除，預計2028年完成。（資料照）

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